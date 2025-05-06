Urbanisme
Valls cedeix tres solars del centre històric a la Generalitat per fer 41 habitatges
L’Ajuntament planifica entregar dos solars més que encara no són de titularitat municipal, però seran expropiats
L’Ajuntament de Valls ha registrat tres solars a la reserva de la Generalitat per tal de construir 41 habitatges al centre històric de la ciutat. Aquest anunci respon a la convocatòria del Govern per construir habitatge en sòl públic, arribant als 50.000 pisos el 2030 a Catalunya.
L’Ajuntament també ha planificat l’entrega de dos solars més que encara no són de titularitat municipal a les pròximes convocatòries que faci el Govern per assolir la xifra de 62 noves residències. Amb aquesta mesura, esperen assolir el nombre de 50.000 nous pisos l’any 2030.
En la primera convocatòria, s’ha registrat el solar ubicat entre els carrers Santa Marina i Santa Úrsula, on actualment hi ha un aparcament de superfície. En aquest espai s’haurien de construir 27 habitatges repartits en dos blocs.
Per a un dels edificis, ja existeix un conveni amb l’Incasòl per fer habitatge temporal per a col·lectius determinats com ara jovent i gent gran. Els altres solars inscrits es troben entre el carrer Santa Marina i Sant Francesc, on es faran vuit habitatges, i al carrer del Pouet on se’n faran sis.
De cara al futur, l’Ajuntament també vol promocionar les cases del pany nord, a la plaça de l’Oli. Abans, però, cal expropiar els immobles. Dels set que hi ha, l’ajuntament ja en disposa de tres. En aquesta ubicació, el govern preveu construir tretze pisos.
També hi ha un terreny entre el carrer Sant Antoni i Santa Margarida on l’Ajuntament vol fer vuit habitatges. La regidora d’Urbanisme, Sònia Roca, afirma que l’expropiació es farà «ben aviat».
Un repte de ciutat
L’alcaldessa de Valls insisteix que l’habitatge és un «repte de ciutat». «Hem de donar una resposta sí o sí», apunta. L’alcaldessa comenta que es «prioritza volgudament» el barri antic que es troba força degradat i amb diverses cases que han caigut els últims anys. Farré destaca que els últims mesos han detectat que hi ha famílies que volen anar a viure al centre històric. Per això, subratlla que cal «ampliar» el parc d’habitatge.
La regidora d’Habitatge municipal, Natàlia Moncunill, recorda que «l’emergència habitacional és real i creixent». I defensa que cal «augmentar de manera decidia el parc d’habitatge públic d’arreu del país». «És una necessitat per revertir l’emergència social que vivim, assevera. Així mateix, remarca que el pla del Govern és una proposta per prestar «habitatge assequible a la nostra ciutadania».
A la convocatòria de la Generalitat hi poden concórrer solars públics que ja disposin de promotor i requereixin els ajuts; solars públics sense promotor, però que el titular vulgui que la Generalitat es faci càrrec de la construcció dels habitatges; i promotors privats que vulguin construir els habitatges amb ajuts.
Pel que fa al règim de tinença de les persones adjudicatàries, en el cas de solars dotacionals s’admet únicament la modalitat de lloguer que és el règim prioritari del Pla 50.000. En sòls d’ús residencial no dotacional, es podrà combinar el lloguer amb el dret de superfície a setanta-cinc anys.