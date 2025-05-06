Medi Natural
Renaturalitzaran l’Albereda de Santes Creus per recuperar l’espai i donar-li usos pedagògics
El projecte tindrà un cost d’1,6 MEUR i es preveu que estigui enllestit a la tardor de 2026
La Diputació de Tarragona impulsa la renaturalització de l’Albereda de Santes Creus, al terme d’Aiguamúrcia (Alt Camp) per recuperar aquest indret i reorientar-lo cap a usos mediambientals i pedagògics. L’actuació, amb un cost d’1.604.585,73 euros, es preveu que estigui enllestida a la tardor de 2026.
Els treballs inclouen reordenar els recorreguts i els accessos per reduir les zones de pas, fer més gran la bassa existent per ubicar-hi amfibis o la creació d’una aula de natura oberta. A més, s’eliminaran les taules de pedra mentre que els edificis existents s'adequaran com a aules d’educació ambiental i d’observació del riu. L’Albereda és un espai protegit inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) que rep uns 10.000 visitants anuals.
El projecte d’adequació i millora de l’Albereda de Santes Creus, propietat de la Diputació de Tarragona, té com a objectiu principal tornar als orígens d’aquest espai natural situat a tocar del monestir cistercenc. L'ens supramunicipal ja ha aprovat de manera definitiva el projecte de renaturalització d'aquest paratge que comptarà amb un pressupost d’1,6 milions d’euros. «És una finca que té molt bosc de ribera, on tenim un arbre típic que li dona el nom a l'albereda, els àlbers, els quals tenen un gran valor mediambiental i natural», ha afirmat la presidenta de la institució, Noemí Llauradó.
En la presentació de la iniciativa feta aquest dimarts, Llauradó ha assenyalat que es tracta d’un espai protegit en bon estat. «Hi ha molt poques alberedes d'aquest tipus al litoral català que estiguin tan ben construïdes i conservades, volem fer un procés de renaturalització perquè la ciutadania el pugui gaudir més», ha subratllat. Fins ara, l'espai tenia un caràcter més lúdic que es reconvertirà per realçar el seu valor patrimonial natural.
Entre les actuacions que s’impulsaran destaquen la reordenació dels recorreguts i dels accessos per fer-los més naturals, així com per reduir les zones de pas. Alhora, s’habilitarà una passarel·la i un mirador de fusta, de cara al riu, i s’instal·laran panells informatius. També es millorarà l’accessibilitat amb rampes i vies adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda. La diputada de Transició Ecològica de la Diputació tarragonina, Carme Ferrer, ha explicat que es milloraran els edificis de l’antic quiosc i de les barbacoes per adequar-los per tal d'ubicar-hi les aules d’educació ambiental i els espais d’observació del riu.
A més, l’actuació inclou eliminar les taules de pedra -de pícnic- i desconstruir part dels marges de pedra. D’aquesta manera, es naturalitzarà la zona. «Recuperar aquest espai tal com era abans, no està brut, forma part del medi tot el que veiem ara», ha dit Ferrer, que ha afegit que també s’adequaran els lavabos, els quals ara no estan disponibles. Així mateix, ha destacat que el projecte és «estratègic», tal com ho és el del Camí Blau del riu Gaià, el qual recorre el riu des de Santa Coloma de Queralt fins a la seva desembocadura a Altafulla. «Som el punt neuràlgic, l'Albereda està situada al punt mig, per això, ha de servir perquè els municipis del voltant facin actuacions i puguem relligar tot aquest camí per tal que la gent gaudeixi de la natura», ha afegit.
Per la seva banda, l’alcalde d’Aiguamúrcia, Òscar Sendra, ha remarcat que la renaturalització de l’espai els ajudarà a atraure més visitants a la població. «A l’Albereda hi venen uns 10.000 visitants a l’any i al monestir uns 100.000, creiem que aquesta transformació donarà més oportunitats», ha comentat. El batlle ha asseverat que amb la renaturalització de l’entorn rebran més centres educatius. «Amb el nou projecte les escoles faran cua per venir, suposarà una gran millora pel nostre municipi», ha dit.
Licitació dels treballs, a finals d’any
La presidenta de la Diputació ha indicat que la licitació de les obres està prevista per a l'últim trimestre d'aquest any. Els treballs s’executaran durant un any i es preveu que estiguin acabats a la tardor de 2026, molt possiblement a l’octubre. «Busquem regular una miqueta l'ús públic d'aquest espai, regular els espais, els recorreguts i els accessos; perquè es pugui visitar d'una manera molt més respectuosa amb el medi ambient», ha tancat Llauradó.