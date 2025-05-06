Seguretat
Gran mobilització per un simulacre a l'empresa Cator d'Alcover
L'exercici ha consistit en contenir una fuita amb vessament de producte
Protecció Civil de la Generalitat, juntament amb Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i l’empresa Catalana de Tractament d’Olis Residuals (Cator), han organitzat avui dimarts un simulacre parcial per una fuita amb vessament de producte a les instal·lacions de Cator al municipi d’Alcover (Alt Camp).
Amb l’exercici d’aquest matí s’ha posat a prova el pla d’autoprotecció (PAU) de la instal·lació, homologat per Protecció Civil l’any 2024, així com la coordinació entre els mitjans de l’empresa i els operatius externs.
S’ha simulat una fuita d’una mescla de productes amb característiques similars al gasoil, situada al tanc T-301. El vessament ha estat contingut en una cubeta i cobert amb escuma, sense que s’hagi produït cap afectació exterior. Una persona ha resultat ferida durant l’emergència i ha estat atesa pels bombers i pels serveis de la mateixa empresa.
L’empresa ha realitzat les trucades per avisar de l’incident al CECAT i al telèfon d’emergències 112, i ha activat el seu pla d’autoprotecció (PAU). S’ha posat en marxa l’estructura interna de l’empresa i de forma parcial hi han intervingut els operatius de Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Ajuntament d’Alcover.
Per part de Mossos d’Esquadra, hi ha hagut una patrulla fixa en un dels punts de tall, en coordinació amb els vigilants municipals d’Alcover. D’altra banda, hi ha hagut en preavís les patrulles de trànsit del sector, ja que en cas que hi hagués afectació exterior amb fum negre s’hauria de valorar el tall de la C-14.
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat tres vehicles d’aigua amb tres Unitats Bàsiques d’Intervenció (UBI) dels parcs de Valls i Alcover, un vehicle lleuger del parc de Tarragona amb bombers en pràctiques i un altre vehicle de comandament amb el cap d’intervenció. En arribar els recursos al lloc de l’incendi, el personal de l’empresa ha informat de la situació i, de forma coordinada, els operatius de bombers s’han posicionat per abordar l’emergència i donar suport a les tasques de control de la fuita i vessament que ja havien iniciat els treballadors. A més, també han procedit a l’estabilització i evacuació de la víctima localitzada a la zona crítica.
L’exercici ha servit per millorar el temps de resposta operativa dels recursos de bombers i la coordinació amb el personal de l’empresa, comprovar el posicionament dels operatius a l’emergència i ampliar el coneixement de l’entorn de treball.
L’empresa Cator, situada al municipi d’Alcover a la comarca de l’Alt Camp, està afectada per la normativa sobre accidents greus, categoritzada de nivell superior i inclosa en les indústries que contempla el PLASEQTA. L’activitat principal de l’empresa és el reciclatge d’olis usats, tant d’automoció com d’origen industrial.