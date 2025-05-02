Infraestructures
Es posa en marxa la nova depuradora de Vallmoll
L’EDAR té un cabal de 400 m3 al dia equivalent a una població de 3.7000 habitants
Aquest divendres s’ha inaugurat la nova depuradora de Vallmoll (Alt Camp). L’actuació, que ha suposat una inversió superior als 3 milions d’euros, servirà per a recollir i tractar les aigües residuals generades en el nucli urbà i a la urbanització Vallmoll Paradís.
L’aigua tractada s’aporta a la rasa de la Simfonia (torrent de Vallmoll), contribuint a la millora mediambiental de la conca del riu Francolí, segons asseguren des de l’ACA a través d’un comunicat. L’EDAR és de tipus biològic amb eliminació de nutrients dissenyada per un cabal de 400 m3/dia, equivalent a una població de 3.700 habitants.
Està formada per un pretractament per a l'eliminació de sòlids, sorres i greixos, decantació primària, bassa d'homogeneïtzació, tractament biològic i decantació secundària. Per al tractament dels fangs biològics, la planta disposa d'un espessidor, deshidratació per centrifugació i sitja d'emmagatzemament de fangs. També s’ha construït un col·lector per a recollir les aigües residuals i transportar-les fins a la depuradora, amb una longitud propera als 1.000 metres.