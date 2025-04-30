Societat
Els Mossos van ajudar 25 avis a pujar quatre pisos d’una residència de Valls durant l’apagada
L’apagada elèctrica va inhabilitar els ascensors i els agents van haver de pujar els residents per les escales
Diversos agents dels Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir en una residència de Valls durant l’apagada elèctrica que es va produir dilluns passat i que va deixar tota la Península Ibèrica sense llum. Aquesta apagada va provocar que els ascensors de la residència Santa Teresa de la capital de l’Alt Camp quedessin inhabilitats.
Per aquesta raó, els agents van anar al centre a ajudar als treballadors a pujar fins a 25 avis pels quatre pisos dels quals disposa la residència, fins deixar els residents a les seves respectives habitacions. Una vegada finalitzat el servei, tant els agents com els treballadors, no van dubtar en immortalitzar a través d’una fotografia aquest moment d’ajuda i col·laboració que es va produir durant un dia que va ser històric per al país.