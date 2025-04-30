Energia
Aprovat el pla per a una planta solar de 50 megawatts en sòl no urbanitzable a Cabra del Camp
El pressupost d'execució material previst és de 20,7 MEUR i es preveu que l'equipament ocupi fins a 86,57 hectàrees
La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat aquest dimecres el Projecte d'Actuació Específica (PAE) en sòl no urbanitzable per instal·lar una planta fotovoltaica solar de 50 megawatts a Cabra del Camp (Alt Camp).
Es preveu que l'equipament ocupi fins a 86,57 hectàrees a diverses parcel·les dels polígons 8, 9, 10 i 12 dins del municipi, amb un total de 108.540 panells solars fotovoltaics i les línies d'interconnexió i evacuació soterrades. També hi haurà una línia d'evacuació de 30 quilowatts que anirà per Cabra del Camp i pel Pla de Santa Maria.
L'accés a la planta fotovoltaica es farà mitjançant la carretera TP-2311 en sentit nord-est, ja que la planta se situarà a l'est de la urbanització Can Rui – Mas del Plata. El pressupost d'execució material previst és de 20,7 milions d'euros, i el pressupost de desmantellament és de prop d'un milió.