Successos
Rescaten en helicòpter una excursionista ferida a Mont-ral
L'afectada ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus després de relliscar i lesionar-se el turmell a la Roca Foradada
Aquest diumenge al matí els Bombers de la Generalitat han dut a terme un rescat a Mont-ral després de rebre l'avís a les 10.49 hores.
Es tracta d'un grup de 6 excursionistes que realitzava una ruta de senderisme i s'ha vist sorprès per un accident quan una de les integrants ha relliscat a la Roca Foradada i no ha pogut continuar, ja que s'ha lesionat el turmell.
Per tal de poder dur a terme el rescat, els Bombers han activat dues dotacions terrestres de Valls i una del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de Valls.
No obstant això, l'afectada es trobava en una zona de difícil accés, i finalment, l'extracció s'ha hagut de realitzar mitjançant el gruatge des d'un helicòpter del GRAE, procedent de Cerdanyola.
L'excursionista ha quedat a disposició del Sistema d'Emergències Mèdiques, que després d'una primera atenció al lloc dels fets, l'ha evacuat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Reus per rebre un tractament més exhaustiu.