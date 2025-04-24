Urbanisme
Valls podrà construir una vuitantena d’habitatges a l’àmbit dels Filadors
Una modificació puntual de l’àmbit proper a l’estació d’autobusos i el torrent del Catllar passarà pel pròxim plenari
L’Ajuntament de Valls va aprovar al febrer inicialment la segona modificació del POUM del PMU-16, a l’àmbit conegut com els Filadors. Aquest projecte ja va comptar amb l’aprovació del consistori el 2023, però ara un nou text passarà al consell plenari del dilluns vinent per ser validat.
L’àmbit dels Filadors és una zona que connecta el centre històric amb l’estació d’autobusos i el nord del municipi. La parcel·la del PMU-16, d’una superfície de prop d’una hectàrea, està ubicada entre el carrer del Vapor de Maó i el torrent del Catllar.
L’objectiu de la modificació puntual és redreçar tot aquest espai per tal que sigui «més racional i coherent amb la topografia existent». A més es busca millorar les possibilitats de desenvolupar aquest àmbit per tal de construir i reformar habitatge.
Durant l’aprovació del projecte l’any 2023, el consistori parlava d’actuar sobre les parcel·les privades en estat ruïnós, les quals representen la meitat de la finca. D’altra banda, una empresa privada s’encarregaria de la promoció de nou habitatge a una superfície de 4.000 metres quadrats.
Segons els càlculs del projecte, aquest espai podria acollir fins a 81 habitatges, d’aquests, 23 serien protegits, tenint en compte la legislació. La disposició dels habitatges serà determinada pel pla de millora urbana.
Una de les particularitats d’aquest terreny és la seva topografia complexa, ja que un talús separa dues plataformes a diverses altures. A les diferents parcel·les hi ha algunes edificacions ocupades i desocupades, un aparcament municipal a l’aire lliure, alguns horts i espais en desús.
El projecte urbanístic identifica que només cinc dels immobles a l’àmbit estan ocupats. A més, fins a cinc edificis es troben en estat ruïnós, mentre que altres presenten deficiències greus, la modificació puntual permetrà garantir l’estat de les edificacions.
Ca Blasi
Dins del terreny també es troba l’edifici protegit de Ca Blasi, una adoberia amb habitatge vinculada dels inicis del segle XX. Es tracta d’un conjunt arquitectònic noucentista, tot i que l’adoberia és del segle XIX. A més, també hi ha una xemeneia industrial vinculada al conjunt.
El projecte preveu protegir aquest espai –especialment les façanes de tot el conjunt i la xemeneia adjunta– i destinar-lo a equipaments.