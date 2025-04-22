Policial
Detenen a Valls els autors d'assaltar una botiga a Vilafranca i ruixar les treballadores amb gas pebre
Els arrestats vivien en pisos ocupats a Valls i Mataró
Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc persones com a presumptes autores d’un robatori amb violència comès a una botiga de Vilafranca del Penedès a principis de febrer. Segons informa aquest dimarts el cos policial, el dia dels fets, les cinc persones -tres dones i dos homes- van entrar a l’establiment i van omplir diverses bosses amb productes.
Ells van forçar les portes per a què elles poguessin sortir corrents sense pagar. Les dues treballadores de l’establiment van seguir-les per recuperar els objectes, però les fugitives les van colpejar i ruixar amb gas pebre. Fruit de la investigació, la policia va ubicar el grup en dos pisos ocupats de Valls i Mataró, on els va detenir a finals de març.
Les tres dones arrestades són germanes i tenen 19, 24 i 29 anys. Ja els constava un antecedent policial per un fet similar en una botiga de Sabadell. La dona identificada com a presumpta autora d’haver ruixat les treballadores de Vilafranca amb gas pebre duia un altre esprai a sobre quan els Mossos la van detenir i escorcollar.
Els dos homes, amb qui les dones van fugir el cotxe el dia dels fets, tenen 41 i 25 anys. Entre tots dos sumen una desena de detencions per fets similars als de Vilafranca.