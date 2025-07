Rescaten una excursionista ferida al Pont d’Armentera

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte a la tarda una dona de 58 anys que s’ha torçat el turmell al Pont d’Armentera. L’avís l'han rebut a les 14.56 h i s’ha activat el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Valls per dur a terme l’evacuació per terra

Aquest ha estat un dels diversos rescats de muntanya que els Bombers han realitzat aquest dissabte arreu del territori, al llarg del matí també s’ha mobilitzat l’helicòpter del MAER, sanitaritzat amb un metge del SEM, per arribar a punts especialment complicats on no es podia accedir per terra, en tots els casos els membres del GRAE han fet servir tècniques de gruatge per evacuar les persones ferides

A Gurb, a les 10.05 h, un home ha patit una caiguda per un desnivell de quatre metres i ha resultat ferit amb contusions, a les 10.28 h a Collbató, una dona ha caigut mentre escalava a la via de les Dames i podria tenir una fractura a la cama, a les 12.15 h a Mont-ras, s’ha evacuat un ciclista que es trobava indisposat mentre circulava per un camí rural

També hi ha hagut actuacions a la tarda, com la d’El Bruc, on una noia ha relliscat i s’ha fet mal al turmell, i la de Torroella de Montgrí, on un noi de 12 anys ha caigut a la Creu de Santa Caterina i ha resultat ferit als malucs