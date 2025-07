L’empresa de marxandatge Solo oferirà 200 llocs de feina a Bràfim

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Bràfim va acollir abans-d’ahir la cerimònia de la col·locació de la primera pedra de la nau que Logicor comença a aixecar al polígon industrial de la població. L’empresa que hi desenvoluparà l’activitat rep el nom de Solo i té la seva seu mare a Polònia. En aquest espai de l’Alt Camp s’hi fabricaran i estamparan diversos productes de marxandatge i també es procedirà a la seva posterior distribució a la majoria de països del sud d’Europa.

L’any de posada en marxa serà el 2026 i es preveu que hi treballin 250 persones en total. Tot i això, la projecció de la primera dècada és acabar generant 800 llocs de treball. L’alcalde de Bràfim, Xavi Rius, ha manifestat que «aquest projecte no només és una gran notícia per a Bràfim, sinó per a tot el territori. Ens trobem en una zona rural envoltada de diverses àrees amb una important activitat industrial. Aquest és el moment en què Bràfim fa el salt i es posiciona com un pol d’atracció d’inversions i de treball».