Dues carreteres de l’Alt Camp comptaran amb un carril extra al centre per avançar amb seguretat

Publicat per Álvaro Rodríguez

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el programa carreteres 2+1, el qual millorarà diverses vies amb un carril extra per evitar xocs frontals. Aquest programa està dotat de més de 660 milions d’euros que s’executaran fins al 2030. Es preveu actuar en 425 quilòmetres de carreteres convencionals a tot el país, però només dues d’aquestes vies es troben dins l’àmbit del Camp de Tarragona.

Les carreteres on s’actuarà compten amb un carril en cada sentit de circulació i seran dotades d’un carril extra central que anirà alternant de direcció per poder avançar vehicles amb seguretat. A més, es reforçarà la separació dels dos sentits a través d’una mitjana de formigó o altres tipus de senyalitzacions horitzontals. Aquest model ja s’ha implementat amb èxit en les carreteres barcelonines C-55, C-16 i C-58.

Una de les carreteres de la demarcació on s’aplicarà aquest canvi és la C-14 entre Alcover i Montblanc, un tram que ocupa 14,8 quilòmetres. Cal destacar que aquesta via acumula dos accidents mortals en el que portem de 2025, el que la situa entre les convencionals amb més sinistralitat.

El programa també actuarà a la C-51, via que connecta el Baix Penedès amb l’Alt Camp. El programa 2+1 es desplegarà en el tram entre el Vendrell i Vila-rodona, un tram que ocupa 22,3 quilòmetres.

Això sí, aquestes dues vies estan ubicades a l’última fase del projecte. Per aquest motiu s’haurà d’esperar fins al període 2028-2030 per veure els treballs. A més, les actuacions ubicades en aquesta fase no compten encara amb una previsió pressupostària ni un calendari fixat.

La primera licitació del projecte es farà abans d’aquesta Setmana Santa sobre 3,3 quilòmetres de la C-12, entre Tivissa i Móra la Nova, a la Ribera d’Ebre, i amb un pressupost de 8,6 milions d’euros. Entre 2025 i 2026 hi ha previst impulsar un global de 16 obres, set de les quals enguany cobrint 33,2 quilòmetres amb un cost de 66,7 milions.

Entre les inversions d’aquest any es troben 8,2 quilòmetres de la C-12, entre Amposta i Vinallop, amb 19 milions, i 5,6 quilòmetres de la C-37, entre Manlleu i Torelló, a Osona, per un import de 5,6 milions d’euros.

Bandes sonores

Addicionalment, el programa també inclou la implementació de 700 quilòmetres de bandes sonores centrals per alertar els usuaris si envaeixen el carril del sentit contrari. Aquestes accions es desenvoluparan de manera immediata i compten amb un pressupost de 2,5 milions d’euros. Aquestes bandes seran instal·lades en algunes carreteres tarragonines com la C-15, la C-14, la C- 55 o la C-37, tot i que no s’han especificat els trams.