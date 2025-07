Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Patronat Municipal d’Esports de Valls iniciarà enguany la fase final de la reforma integral de la pista coberta poliesportiva del Vilar que, amb una inversió ara de 464.000 euros, completaran les millores efectuades en aquest equipament en els últims anys.

S’espera que les obres s’iniciïn aquest mateix estiu i que, en tres mesos aproximadament, el Centre Esportiu Municipal El Vilar pugui reestrenar totalment renovat un dels equipaments esportius amb més activitat i ús de Valls. La inversió ha rebut 390.000 euros de subvenció a través del conveni de concertació del Pla Impuls Dipta de la Diputació de Tarragona.

Prop de 200 esportistes de la base i els primers equips de l’Hoquei Club Valls i el Club Patí Valls, a més dels alumnes de l’escola Eugeni d’Ors, es beneficiaran d’aquesta reforma que inclou la instal·lació de noves graderies amb capacitat per a 206 persones. Les graderies se situaran a la zona de l’equipament que toca amb l’escola Eugeni d’Ors, amb millor visibilitat i amb major comoditat per al públic. A més, s’adequarà tot el tancament perimetral de la zona de joc per a la pràctica de les disciplines d’hoquei patins, patinatge artístic i futbol de sala.

Les obres també contemplen el revestiment de les parets laterals, reparacions a la coberta, la renovació dels tancaments i portes, i la millora dels accessos. Pel que fa a la seguretat, el projecte preveu, entre d’altres, l’habilitació de sortides, il·luminació i senyalització d’emergència i l’aplicació de pintura ignífuga a les estructures. També està previst la instal·lació d’un nou marcador electrònic.

Aquestes millores es complementen amb les efectuades en una primera fase l’any 2022, quan es van destinar 101.000 euros a la reparació de goteres i a la canalització de les aigües de la coberta. Amb l’actuació prevista per aquest 2025, la inversió total en la pista poliesportiva del Vilar en un període de tres anys s’elevarà a gairebé 600.000 euros, culminant un procés de modernització integral de l’equipament.

Altres inversions

L’Ajuntament i el Patronat han efectuat en els últims mesos altres inversions de millora als equipaments del Centre Esportiu El Vilar. Precisament aquest cap de setmana han entrat en servei els nous lavabos, amb una inversió de 45.000 euros, finançada en un 80% per la Diputació de Tarragona. Els treballs han inclòs l’enrajolat de terres i parets, la col·locació de mampares de separació, la instal·lació de cinc WC i un d’adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, dues piques, nova il·luminació, fals sostre, ventilació, reforma de desaigües i canvi de portes d’entrada. Les obres, que es van iniciar a mitjans de gener, han finalitzat aquesta mateixa setmana.

Per últim, a finals de l’any passat es va completar la renovació completa amb led de l’enllumenat del camp annex de futbol del Vilar. Amb aquesta actuació, amb una inversió de 9.200 euros, s’ha millorat la sensació lumínica i la uniformitat de llum a peu de gespa per a la pràctica del futbol. A més, cal destacar la millora aconseguida en eficiència energètica, ja que la tecnologia led que substitueix els antics projectors representarà un estalvi estimat de prop del 70%.

El CEM El Vilar és un dels principals complexos esportius de la ciutat i dona servei als clubs vallencs de futbol, bàsquet, hoquei patins, patinatge artístic i futbol de sala. Així, amb una superfície de 50.000 m2, la zona compta amb les instal·lacions esportives del pavelló Joana Ballart, l’estadi de futbol del Vilar, el camp annex de futbol 7, la pista coberta que ara es reformarà i la nova pista poliesportiva, construïda l’any 2020.