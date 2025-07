Mil persones participaran en una 'calçotada' simultània a Valls, Alemanya i Països Baixos

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Més de mil persones participaran aquest dissabte, 29 de març, en una calçotada simultània a Valls (Alt Camp), Berlín i Ingolstadt (Alemanya) i Wageningen (Països Baixos), organitzada per la Generalitat -a través de Prodeca- i la IGP Calçot de Valls amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls.

Durant la jornada, hi haurà connexions en directe entre les ciutats participants per compartir aquesta experiència internacional, que forma part de la designació de Catalunya com a Regió Gastronòmica 2025.

«Amb aquest esdeveniment, la calçotada de Valls es consolida com una cita imprescindible per als amants de la gastronomia i una tradició que connecta Catalunya amb el món a través de la seva cuina», explica la Generalitat en un comunicat.

Copenhage (Dinamarca) va acollir dissabte passat la primera calçotada internacional, amb la participació de 200 persones.