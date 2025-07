L’Oficina Local d’Habitatge de Valls tanca el 2024 ampliant els ajuts tramitats en un 35%

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Valls va tancar el 2024 amb un notable increment de l’activitat i va tramitar ajuts per un valor global de 744.000 euros, la xifra més alta mai assolida, en una tendència a l’alça que es manté de manera sostinguda i que, només en relació a l’any 2023, representa un 35% més.

Entre aquestes línies de subvencions que es tramiten des de l’OLH destaquen els 655.000 euros per a pagar el lloguer a través dels diversos programes que compten amb finançament de la Generalitat. En aquest aparat dels ajuts a lloguer, l’OLH va tramitar 457 expedients, el que representa un 21,5% més.

A aquests ajuts en habitatge cal afegir altres línies que també es gestionen des de l’OLH, entre les que destaquen les finançades amb els fons europeus Next Generation que han augmentat en els últims exercicis. L’any passat es van concedir 14 subvencions d’aquesta línia a propietaris d’edificis per a la rehabilitació o millora d’eficiència energètica, per un import global de 49.456 euros. En l’actualitat, l'Oficina Local d'Habitatge gestiona 130 pisos destinats a lloguer assequible.