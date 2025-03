Valls estrena la ‘Carmen’ del segle XXI

La ‘Carmen’ dels Amics de la Música de Valls té com a escenari un bar que és a tocar d’un estadi de futbol.Gerard Marti Roig

Com seria el llibret de Carmen si s’escrivís el 2025? La tràgica història de la cigarrera que s’enamora de Don José i acaba assassinada en mans d’aquest, mort de gelosia per l’atenció de Carmen pel torero Escamillo, és, malgrat el pas dels anys, una qüestió de plena actualitat. Així ho han vist els impulsors del projecte que es presentarà aquest cap de setmana a Valls, que han vist en l’òpera de Bizet una oportunitat extraordinària per reflexionar amb els joves sobre la violència de gènere.

«Ens hem quedat amb una part essencial de la història, que és el trio amorós, però adaptant-la als nostres dies. Per això, Carmen és la cambrera d’un bar que hi ha a tocar d’un estadi de futbol, José és el porter d’aquest establiment, amb qui Carmen té una relació força tòxica, i el torero és Victòria, jugadora de futbol i clienta assídua del local», explica Bàrbara Flores. Ella és responsable, juntament amb Roger Padullés, del projecte, i també n’és la directora escènica.

Sobre l’escenari actuaran Helena Ressurreiçao, Jesús Piñeiro i Mar Esteve, acompanyats al piano per Medir Bonachí. I, amb ells, hi haurà una seixantena de joves procedents del Cor Jove Cors Alegres, l’institut Serra de Miramar, l’institut Jaume Huguet i l’institut Narcís Oller de Valls. Tots plegats, actuaran sota la coordinació d’Imma Piñas. Roger Padullés, per la seva banda, també en signa l’adaptació i la direcció musical.

«Fins pocs dies abans vam estar assajant per separat, però el primer dia que ens vam ajuntar tots, va ser espectacular. Se’ns va posar la pell de gallina», assegura la Bàrbara. La directora musical explica també que, més enllà del fet musical, aquest projecte incorpora altres valors: «Amb treballs com aquest convides a persones que potser s’ho mirarien com a espectador a què ho visquin des de dins. I, el que passa llavors és que les reflexions són molt més profundes. I els joves troben que l’òpera, que els pot semblar que és una cosa que els queda molt lluny, parla de qüestions que són actualitat i s’adonen que també es pot fer òpera amb un llenguatge modern».

Carmen dels Amics de la Música de Valls s’estrenarà dissabte 29 de març al Centre Cultural de Valls i se’n farà una segona funció l’endemà diumenge. Les entrades tenen un preu de 18 euros (15 euros amb el Carnet Amics dels Teatres) i ja es poden comprar a través de la pàgina web de Codetickets.