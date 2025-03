Mor un jove de 19 anys de la Riba atropellat per un camió a l'N-240 a Lleida

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Un jove de 19 anys, veí de la Riba (Alt Camp), ha mort atropellat aquest divendres al matí a l'N-240 a Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.23 hores per un accident al punt quilomètric 97,5 de la citada via.

Per causes que s'investiguen, un camió ha atropellat una persona que estava caminant per la via. A conseqüència de l'impacte, l'home ha mort. Es tracta d’un jove de 19 anys, G.S.C., veí de la Riba.

Arran del sinistre s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes des del gener.