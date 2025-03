Els ocells també són la teva responsabilitat

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El vallenc Màrius Domingo de Pedro, mestre i agent rural, acaba de publicar un nou llibre de fauna: Com iniciar-se en l’ornitologia i que els ocells hi surtin guanyant (Ed. Cossetània). Es tracta d’un manual que proporciona informació acurada sobre els ocells, els llocs on es poden veure i el material que hem de fer servir per fer-ne una bona observació.

Tot plegat, acompanyat d’extraordinàries fotografies del mateix autor, que també és fotògraf. «Aquest llibre vol ajudar tota aquesta gent que ha nascut ornitòleg, però encara no s’hi ha dedicat prou per considerar-se’n, per falta de temps o qualsevol altre motiu», manifesta Domingo.

A partir de la constatació que Catalunya és un país amb un gran nombre d’aficionats a l’estudi dels ocells, aquest naturalista desgrana, de manera clara i entenedora, des de qüestions tan bàsiques com les parts d’un ocell, fins a aspectes clau com la conservació o la identificació i l’anellatge.

També ofereix un plegat de consells per a principiants, com ara l’exploració dels diversos hàbitats i les espècies més comunes en cadascun d’ells; les migracions, reproducció i muda de les aus o les característiques físiques dels moixons que els permeten, entre altres coses, volar.

Tot plegat, amb l’estil clar i directe propi d’aquest apassionat de la natura que ha publicat ja sis llibres sobre fauna. Així, el manual comença amb la pregunta simple però complexa de Per què ens agrada observar els ocells, i es clou amb una reflexió,

Nosaltres i els moixons, en què repassa la relació que, des de la prehistòria, mantenim amb les aus i com Catalunya ho manifesta a través de les seves tradicions i la seva llengua.

Entremig, Màrius Domingo ofereix una lliçó d’ornitologia apta per a tots els públics, en què insisteix en la necessitat de respectar i protegir les espècies alades: «Una cosa molt important quan ens dediquem a observar els ocells és ser generosos, no ser egoistes [...] Haurem de dedicar també esforços a la seva conservació. No tot ha de ser empaitar-los per veure’ls o fotografiar-los».