Les obres de la muralla de Sant Francesc de Valls començaran la setmana vinent

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

El centre històric de Valls està a punt de viure una important transformació urbanística. L’Ajuntament va aprovar aquest dilluns un pressupost que marca un rècord en el capítol d’inversions, amb 13 milions d’euros. D’aquesta suma, una gran part estarà destinada a projectes de gran envergadura al centre històric, com són la rehabilitació de Ca Padró per acollir la seu de l’Escola de Música Robert Gerard i el projecte de recuperació de les Muralles de Valls al carrer Sant Francesc.

Aquestes dues iniciatives sumen prop de 9 milions, la qual cosa suposa el 70% de les inversions municipals. A més, aquests projectes compten amb el finançament de fons europeus. Pel que fa a la recuperació de la muralla de Sant Francesc, està dotada amb 2.793.000 euros dels fons Next Generation. Des de la corporació municipal apunten que la previsió és iniciar les obres la setmana vinent, uns treballs que s’allargaran fins al 2026.

Aquestes obres, a més de posar al descobert part de la muralla medieval amagada als edificis, permetrà generar un passeig obert a través de l’enderroc de vuit immobles. L’Ajuntament espera que aquest espai serveixi com «una nova porta d’entrada» a aquest àmbit del barri.

Els treballs es desplegaran en dues fases, sent el primer àmbit d’actuació el comprés entre l’edifici del c. Sant Francesc 82 i la Font de Sant Sebastià. A més, durant les obres de la muralla, el consistori aprofitarà el desplegament per renovar la xarxa d’aigua d’aquest tram de més d’un quilòmetre del barri.

La rehabilitació de Ca Padró

En paral·lel a la transformació de la muralla, l’Ajuntament de Valls també engegarà aquest mes unes altres obres que suposaran l’enderroc de diversos edificis del centre històric. Aquestes són la rehabilitació de Ca Padró i el seu entorn per tal que pugui acollir la seu de l’Escola Municipal de Música Robert Gerard.

Aquest és el projecte dotat amb una major quantia pressupostària, prop de cinc milions d’euros. Des de l’Ajuntament, esperen que la licitació per a la primera fase de les obres es doni «de manera immediata», però en paral·lel, en els pròxims dies començaran en els enderrocs vinculats a l’ampliació.

Des del consistori apunten que els primers immobles on s’actuarà seran els edificis 3, 5 i 7 del carrer peixateria. Posteriorment, també s’ensorrarà l’immoble número 7 del carrer Forn Nou, i això permet una doble sortida de l’equipament municipal amb espais lliures per la ciutadania. Aquests treballs previs es podran fer abans de licitar el projecte constructiu.

La primera fase d’aquestes obres tindrà una durada de 15 mesos, motiu pel qual els treballs s’allargaran cap a mitjan 2026. Amb aquesta actuació, es rehabilitarà l’edifici de Ca Padró dotant-lo de l’ús parcial d’escola de música. Aquest espai acollirà la zona d’administració i professors, les aules de música tradicional, l’aula de cor i l’auditori.

Així, l’escola es podrà posar en funcionament en finalitzar aquesta fase. Posteriorment, s’engegarà una segona fase per construir un nou edifici a l’espai dels immobles del carrer Peixateria. Aquesta estructura albergarà les aules de combo i de música electrònica i l’estudi de gravació.