Oques Grasses han estat els grans triomfadors dels XXVII Premis Enderrock, que s’han celebrat aquest dijous al vespre a l’Auditori de Girona. El grup d’Osona ha aconseguit endur-se quatre premis: tres per votació popular (millor artista, disc de pop i directe) i un de la crítica, el de millor disc de pop per ‘Fruit del deliri’.

Figa Flawas ha estat guardonat amb tres premis (millor disc de músiques urbanes per ‘La calçotada’, millor cançó per ‘La Marina sta morena’ i millor artista de l’any) i Mushkaa se n’ha endut dos (millor disc d’urbana per SexySensible i millor clip per ‘SexeSexy’amb Bad Gyal). La gala també ha servit per mostrar algunes de les novetats musicals del panorama català com el nou senzillm ‘A fora plou’ de The Tyets.

Els vallencs Figa Flawas s’han endut tres estatuetes en una carrera que els acredita com un dels grups catalans amb més projecció. Es tracta del millor disc de músiques urbanes per ‘La calçotada’ (Halley Records, 2024), millor cançó per ‘La Marina sta morena’ i millor artista de l’any. “Tot el que ens està passant és gràcies a que hi ha caliu a l’escena catalana i si no passen coses, no hi ha cultura en català”, han dit en el moment de recollir el guardó a millor disc de músiques urbanes.

Altres premis destacats són el Premi Enderrock d’Honor que s’ha endut Oriol Tramvia (Barcelona, 1951), pioner de la cançó més punk i contracultural, en reconeixement a la seva trajectòria i quan acaba d’anunciar la seva retirada dels escenaris i Enderrock Llibres publicarà abans de l’estiu la seva biografia, escrita pel seu germà Agustí Pons. També el de la Trajectòria pel grup de rumba Sabor de Gràcia, que els arriba coincidint amb la candidatura de la rumba catalana a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

El Premi Joan Tryter a millor productor ha estat per a Joan Borràs, conegut com a teclista d’Oques Grasses, que ha esdevingut un dels productors catalans de referència. El públic ha reconegut també el trio mallorquinocatalà Fades, format per Vicenç Calafell, Ferran Pi i Àngel Exojo com a grup revelació, després de trepitjar fort amb el pop festiu i les músiques urbanes de Metallix (Satélite K, 2024). Per la seva banda, el duet barceloní Alosa, guanyadores del Concurs Sons 2024, ha estat reconegut amb el millor disc de folk per l’EP Oh lai l'om (autoeditat, 2024), i el grup de punk-rock de Valls Incendi, ha estat reconegut amb la nova categoria de millor disc de rock pel seu segon àlbum, No ho tornarem a fer (autoeditat, 2024).

El públic ha reconegut el debut en català del terrassenc Miki Núñez, ‘La partida’ (Música Global), considerat millor disc de pop d’autor. El millor disc en llengua no catalana ha estat pel popular duet de Cornellà de Llobregat, Estopa, i el seu nou disc ‘Estopía’ (Sony Music), que inclou el seu primer tema cantat en català, ‘La rumba del Pescaílla’. Finalment, s’ha atorgat el VII Premi Xesco Boix de votació popular al millor disc per a públic familiar per a Potes enlaire! (U98 Music, 2024) d’El Pot Petit.