El 8 de març torna el Valls Juga, el Festival del Joc del Camp de Tarragona

L’Ajuntament de Valls, Valls Juga- Festival del Joc del Camp de Tarragona i el Consorci per a la Normalització Lingüística han impulsat conjuntament l’edició a Valls del «Vocabulari dels jocs de Taula» i el «Vocabulari dels jocs de rol», dues noves eines que recullen la terminologia específica d’aquests jocs en català. Aquesta iniciativa pretén facilitar l’ús de la llengua en l’àmbit lúdic i demostrar que el català també és una llengua de joc i diversió.

El projecte s’emmarca en el programa Totjoc juguem en català del Consorci per a la Normalització Lingüística i, per a l’edició dels dos vocabularis, s’hi han sumat el Festival Valls Juga i la regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Valls.

L’edició d’aquests materials s’emmarca en el compromís del consistori municipal i del festival per normalitzar l’ús del català en el món dels jocs de taula i de rol, un espai de lleure i interacció social i cultural que afavoreix l’aprenentatge i la cohesió entre persones de diferents edats i procedències.

Els dos vocabularis, elaborats pel Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CPNL Tarragona), recullen i fixen en català una selecció de termes habituals en el món lúdic. Així, el de jocs de taula conté 69 termes amb les seves equivalències en castellà i anglès, mentre que el de jocs de rol en recull 43 en català i anglès. D’aquesta manera, s’hi troben termes habituals en el món del joc com tile, kingmaker, deckbuilding o theater of the mind, traduïts i explicats per facilitar-ne l’ús en català, en uns materials que han estat desenvolupats per especialistes en llengua i en jocs de taula pel gaudi de tots els participants.

Sorteig de premis

Per apropar la terminologia al públic Valls Juga ha creat per al dia de celebració del festival, aquest dissabte 8 de març a la Sala Kursaal, un joc específic amb uns mots encreuats basats en els termes d’aquests materials. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar l’ús del català en un ambient lúdic i participatiu, fent que la llengua sigui un element viu i actiu dins del mateix festival. Amb aquesta proposta, Valls Juga pretén que el públic aprengui d’una manera divertida nous conceptes i a més, totes les persones que completin els mots, podran participar en un sorteig de 3 lots de jocs cedits per diverses editorials col·laboradores.

Vocabularis

Els nous materials es podran trobar també al festival VallsJuga. A més, es troben disponibles en format digital a les pàgines web del Valls Juga i del Consorci per a la Normalització Lingüística. A banda de la seva disponibilitat en línia, també es distribuiran exemplars físics a les botigues de jocs de Valls, amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés als aficionats i aficionades, i fomentar-ne l’ús en el dia a dia.

La segona edició del Valls Juga, el Festival del Joc del Camp de Tarragona se celebra aquest dissabte 8 de març a la Sala Kursaal, situada prop de l’entrada per l’N-240 i el Pius Hospital. El Valls Juga és un festival dissenyat per a tots els públics i edats, amb més de 60 propostes d’activitats repartides en els diferents espais del Kursaal.