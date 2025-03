Una festa 'rave' a Aiguamúrcia acaba amb un detingut, 46 denunciats i un home perdut al bosc

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona i n'han denunciat 46 en el marc d'una festa 'rave' que s'ha celebrat des de dissabte fins aquest dimarts en una zona rural del terme municipal d'Aiguamúrcia (Alt Camp). Els agents van establir controls dels assistents, que van anar arribant amb tota mena de vehicles i caravanes als terrenys situats entre les carreteres TV-2005, TP-2443 i TP-2444, als voltants del nucli de l'Albà.

L'arrestat és un home de 34 anys que la tarda de dissabte es dirigia a la festa, i està acusat d'un delicte d'atemptat i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Unes hores després va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat quan sigui requerit. Pel què fa a les denúncies, 27 van ser per estacionament prohibit al voltant dels punts de control que els mossos van establir al poble de Masbarrat (Aiguamúrcia).

També es van posar tretze denúncies per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i cinc per alcohol. Així mateix es van immobilitzar tres vehicles. Finalment, es va denunciar el titular d'un vehicle que pertanyia a l'equip organitzatiu de la festa per fer el trasllat del material.

A banda, durant la matinada de diumenge, els mossos i els bombers van haver de buscar un jove de 26 anys que es va desorientar després d'allunyar-se d'on s'estava celebrant la festa i es va perdre en una zona boscosa pròxima.

En tot l'operatiu policial hi han participat agents de les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC), l'Àrea Regional de Trànsit (ART), la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).