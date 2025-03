Èxit de convocatòria al I Simposi del Calçot

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) va celebrar ahir al matí el I Simposi del Calçot, una jornada única dedicada al calçot i a la seva importància en la gastronomia i cultura del nostre territori, que va acollir prop d’una cinquantena de persones a l’Aula de Cuina de l’AEHT.

El simposi forma part del conjunt d’accions promocionals de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i compta amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, de l’IGP Calçot de Valls, La Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i les Cambres de Comerç de Valls, Tarragona i Reus.

El simposi va ser presidit pel Sr. Francesc Pintado, president de l’AEHT, qui va remarcar «la importància de posar de relleu el producte de proximitat donant suport als nostres productors i defentsant-los des dels nostres restaurants, qui són els grans abanderats donant-li forma en una gran varietat de plats».

Rafel Muria, del Restaurant Quatre Molins de Cornudella, va obrir la ronda de ‘showcookings’ cuinant un plat fred amb gelatina de calçots a la brasa, encurtits, pèsols a la brasa, tonyina, calçots confitats i herbes. Joan Bosch, del Restaurant Can Bosch, va cuinar un menú format per un entrant, un plat principal, calçots encurtits i un complement. Per últim, Pep Moreno, del Restaurant Deliranto de Salou, va cuinar una seqüència de calçot, calamar i romesco que reuneix els productes insígnies de Valls i Salou, amb el nexe del romesco. L’organització es mostra molt satisfeta per l’èxit d’aquest primer simposi.