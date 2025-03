Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Aiguamúrcia està sent des de dissabte escenari d'una rave. La festa ha arribat a reunir, en el seu punt més àlgid, unes 200 persones i actualment, encara hi hauria una cinquantena. Des del coneixement de la celebració de la festa, els Mossos d'Esquadra va iniciar un dispositiu per controlar els accessos a la rave, que es troba en una zona boscosa aïllada anomenada Albà.

Els Bombers, per la seva banda, han activat un dispositiu de recerca d'una persona que participava a la rave i que s'hauria desorientat. Segons explica el cos d'emergències, el propi desaparegut ha contactat amb el serveis d'emergències per alertar que no sabia com tornar a la festa a les 01.23 hores. Els Bombers van activar 10 dotacions terrestres i aquest matí en quedaven cinc. El cos ha activat l'helicòpter que ha aconseguit localitzar-lo.

Els bombers han mantingut el contacte telefònic amb el desaparegut però diversos problemes amb el seu telèfon han dificultat la seva localització exacta. Tot i això, les coordenades facilitades pel terminal mòbil han permès delimitar la zona on podia estar.

Com a prevenció, s'ha activat també una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques que li ha fet una primera assistència sanitària.