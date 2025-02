Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El barceloní Adrià Wegrzyn va conquerir, el mes de gener passat, el tradicional concurs de calçots de Valls, en el marc de la Gran Festa de la Calçotada. Amb una xifra de 195 calçots ingerits en només 45 minuts, Wegrzyn es va coronar novament campió d’aquesta singular competició, que suma més de dues dècades d’història.

En total, dinou homes i una dona es van enfrontar al repte de consumir la quantitat més gran possible de calçots en tres quarts d’hora. Els 195 calçots devorats per Wegrzyn sumaven un pes total de 3,275 quilograms, xifra que li va permetre alçar el trofeu.

El campió, que ha participat en aquest concurs de manera habitual des de 2002, va comentar que els primers 20 minuts van estar «molt bé», però que després «es va fer més dur». Malgrat l’esforç, es va mostrar satisfet amb la seva gesta, assegurant que celebraria aquest triomf amb un dinar de carn a la brasa.

Amb l’actual normativa que impedeix que el guanyador participi en la següent edició, Wegrzyn no podrà defensar el seu títol fins l'any 2027, per la qual cosa va expressar el seu desig que en el futur, fins i tot, puguin ser els seus fills els que agafin el relleu com a campions.

La Gran Festa de la Calçotada de Valls, que es va celebrar al gener i va atreure més de 30.000 persones, va incloure una mostra de cuinar calçots i un concurs de cultivadors. Josep M. Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, va mostrar el seu optimisme respecte a l’impacte d’aquest reconeixement internacional, que busca promoure la calçotada en diversos països europeus.