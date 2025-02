L'Hospital de Tarragona que ha incorporat la IA en el seu servei d'Urgències

El servei d’Urgències del Pius Hospital de Valls ha iniciat la implantació de la intel·ligència artificial (IA) per a les exploracions radiològiques de tòrax i òssies, una nova mesura que permetrà als professionals mèdics obtenir diagnòstics amb una major rapidesa i precisió. Aquesta innovació facilita el triatge i l'atenció dels pacients, millorant la qualitat del servei i accelerant els processos de diagnòstic.

El sistema, d'alta sensibilitat, aplica algoritmes específics per analitzar les radiografies òssies i de tòrax. En el cas de les radiografies òssies, l'algoritme detecta fractures i luxacions, mentre que a les exploracions de tòrax identifica tumors, pneumònies i altres malalties pulmonars. Amb aquest procés automatitzat, els facultatius poden obtenir els resultats en només uns minuts, millorant substancialment els temps de resposta.

Cada any, el servei de Diagnòstic per la Imatge del Pius Hospital realitza aproximadament 8.600 exploracions de tòrax i 22.400 òssies. Gràcies a la IA, el temps per a la interpretació d'aquestes proves s'ha reduït en un 35%, mentre que la sensibilitat per detectar lesions s'ha incrementat un 16%. Per exemple, la precisió en la detecció de fractures òssies ha millorat en un 30%.

El sistema d’intel·ligència artificial utilitzat és desenvolupat per Gleamer, una empresa pionera en la creació d’algoritmes per al diagnòstic radiològic. El sistema BoneView de Gleamer s'ha convertit en un estàndard global per a la interpretació de radiografies de trauma ossi, amb un reconeixement destacat en publicacions científiques. D’altra banda, el sistema ChestView millora la detecció de patologies pulmonars com pneumotòrax, vessament pleural i nòduls, incloent indicadors primers de possibles càncers de pulmó.

A més, es preveu que, en un futur pròxim, el sistema BreastView de Gleamer sigui incorporat al servei de mamografia de l’hospital per ajudar a detectar lesions mamàries amb l’assistència de la intel·ligència artificial.