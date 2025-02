Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 2a Fira de l’Ocupació de Valls i l’Alt Camp se celebrarà els dies 10 i 11 d’abril al Pavelló Municipal Xavi Tondo i Volpini del Fornàs. L’horari serà dijous 10 d’abril, de 15:30 h a 18:30 h, i divendres 11 d’abril, de 9.30 a 13.30 hores.

L’esdeveniment reunirà empreses de diversos sectors, com indústria, restauració, alimentació, serveis a les persones i serveis a empreses. Enguany, una de les grans novetats serà la creació d’un espai de networking, on les empreses podran establir contactes i conèixer nous talents. Aquesta trobada tindrà lloc dijous, de 18.30 a 19.30 hores.

A més, es destinarà un espai d’atenció individualitzada per oferir orientació als assistents en la recerca de feina, assessorament acadèmic i suport per a l’acreditació de competències. Durant els dos dies, també s’han programat tallers pràctics per millorar les habilitats en la cerca de feina.

Des de l’organització es preveu superar els resultats de l’edició anterior, que va comptar amb més de trenta empreses participants, es van gestionar unes 60 ofertes de treball i prop de 600 visitants.

La Fira és organitzada per la Cambra de Comerç de Valls i l’IMDL Vallsgenera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Valls i el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la Generalitat de Catalunya. També compta amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España, el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, el Ministerio de Trabajo y Economía Social i els Fons Europeus, i està cofinançada per la Unió Europea.

Les empreses i persones interessades a participar ho poden fer a través del formulari publicat a les webs de la Cambra de Comerç de Valls i l’IMDL Vallsgenera.