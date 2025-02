L’Hospital Pius de Valls es reformarà per acollir un nou quiròfan

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Pius de Valls ha tret a licitació un contracte per redactar la documentació necessària per impulsar una reforma del bloc quirúrgic de l’equipament. Els treballs serviran per disposar d’un quart quiròfan que doni sortida a la creixent d’aquesta activitat al centre sanitari. Aquesta decisió ha estat consensuada amb la regió sanitària del Camp de Tarragona i el departament de Salut per donar resposta als vint anys vinents.

Actualment, el Pius programa més de 3.000 intervencions quirúrgiques programades durant matins i tardes, arribant a la plena ocupació al matí i al voltant del 85% durant les tardes de dilluns a dijous. Dels tres quiròfans actuals, dos estan dedicats a la cirurgia major i l’altre a la cirurgia sense ingrés.

L’ampliació ha estat aprovada tenint en consideració una anàlisi de la previsió d’activitat, del creixement i envelliment de la població i de la possibilitat d’assumir l’activitat els pacients del territori que estan en llista d’espera. El doctor Josep Maria de Magrinyà, director del Centre del Pius Hospital de Valls, l’activitat quirúrgica ha crescut un 25% a l’hospital des de la pandèmia de la Covid-19.

A més, el director recorda que aquest hospital i el Joan XXIII de Tarragona mantenen un conveni per donar sortida a les llistes del centre tarragoní, assumint algunes de les cirurgies de baixa complexitat especialment les d’urologia, otorrino, general i pediàtrica–.

De Magrinyà espera que el nou equipament permeti «continuar amb aquesta col·laboració i donar resposta al creixement de la demanda a les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà». A banda, l’ampliació també podria servir per disminuir llistes d’espera d’altres centres en pròtesis de traumatologia, procediments d’otorrinolaringologia o urologia.

El director apunta que aquesta reforma també pot ajudar a «atraure talent», ja que permetrà assumir moltes de les noves operacions al torn de matí, un horari més atractiu pels professionals.

Una solució fins al trasllat

Magrinyà afirma que aquestes reformes serviran com a «pas intermedi» al futur parc sanitari de Valls, el qual integrarà Pius Hospital de Valls, el Centre d’Assistència Primària i el Centre Sociosanitari. L’equipament, que tot just ha arrancat els primers tràmits urbanístics, preveu més espai per l’activitat quirúrgica, però aquesta solució servirà per «adequar les estructures al que serà el funcionament habitual en el nou equipament», tal com de talla Magrinyà.

El director espera que es puguin enllestir els tràmits de la redacció del projecte durant aquest 2025 i que l’any que ve comenci el projecte executiu. El cost estimat de les obres rondarà els dos milions d’euros, als quals s’haurà de sumar 137.000 per la redacció i la direcció d’obra.

A més del nou quiròfan, la remodelació també servirà per fer l’edifici més sostenible a través de la millora de l’eficiència energètica i la instal·lació de plaques solars per l’autoconsum. A més, es milloraran els vestidors d’entrada i sortida del bloc.