La Titaranya rehabilitarà un edifici del carrer dels Metges de Valls per fer-hi 15 pisos

Treure habitatge del mercat especulatiu i rehabilitar un immoble del Barri Antic de Valls per dinamitzar el centre històric de Valls. Aquests són els objectius que van impulsar la creació dels primers habitatges de la cooperativa La Titaranya l’any 2016. A finals de 2023 es va inaugurar la primera promoció de Ca Robusté i, des de llavors, hi han entrat a viure-hi set unitats de convivència en els pisos de protecció oficial construïts.

«Una de les motivacions de la Titaranya és poder garantir i dignificar el dret de l'habitatge, amb uns lloguers estipulats», expressa Laura Pérez, una de les seves sòcies. Ara, ja treballen en l’avantprojecte per rehabilitar un altre edifici del carrer dels Metges, on es preveu construir quinze llars més.

La idea de crear una cooperativa d’habitatge va sorgir d’un grup de persones vinculades al Casal Popular la Turba fa uns nou anys. Buscaven un lloc per viure i no en trobaven cap al municipi que satisfés les seves necessitats. «Ens va engrescar bastant el fet de poder construir un habitatge en col·lectiu amb la nostra gent, amb persones properes, a més, amb la possibilitat que fos el Barri Antic, que és on volíem viure, i molt relacionat amb els nostres plantejaments polítics», assenyala Pérez.

Els socis de la cooperativa van optar per rehabilitar l’antic palauet de Ca Robusté. Es tracta d’un edifici patrimonial del segle XIII catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. El projecte, amb un cost de 2,5 milions d’euros, va rebre mig milió d’euros dels fons Feder i va comptar amb el suport de diverses administracions - Generalitat, Diputació de Tarragona o Ajuntament de Valls-. També s’ha pagat amb un crèdit de la cooperativa de serveis financers Coop57.

Amb la restauració de l’edifici, s’hi han construït set habitatges de protecció oficial i espais comunitaris, com una sala per fer actes o un celler. «En aquesta primera promoció som set unitats familiars o de convivència, amb els locals de la botiga de la Bajoca i de la Turba, ja ens coneixíem perquè un sector important, no tots, érem part del casal», explica en Sisco Parés, un altre soci de la Titaranya.

Ell vivia a Barcelona i va decidir tornar a viure a Valls. Assegura que la convivència és bona, com en altres comunitats de veïns, i que resolen els problemes quotidians a través d’un grup de WhatsApp o bé en les assemblees que fan cada quinze dies per tractar les qüestions del dia a dia. «Qualsevol persona que és propietària també ha d'anar a una assemblea d’escala, aquí hi ha concòrdia i anem tots a una pel que fa als objectius», subratlla Parés.

Objectius

Valls és un dels 140 municipis que forma part de la zona de mercat residencial tens. Segons els dos socis, projectes com el de la Titaranya continuen vigents. Confien que aquests vagin a l’alça per contrarestar l’increment dels preus dels lloguers. «D’ençà que vam començar fins ara, la situació de l'habitatge a Catalunya ha anat a pitjor en molts llocs, és cada vegada més precari per a molta gent, hi ha més risc de perdre o no trobar un habitatge», afirma Pérez.

I afegeix Parés: «Cada vegada tenim més dificultats per accedir a un habitatge digne, però, sobretot, era important dinamitzar un centre històric de Valls que està fet una merda, tant en l'àmbit arquitectònic com social». També destaca que el projecte va lligat a altres iniciatives i accions de caràcter social.

Els habitatges no s’hereten

Per tenir el dret d’ús d’un habitatge, els socis han de fer una aportació inicial al capital social d’uns 20.000 euros i pagar una quota mensual al voltant dels 350-400 euros. «S'intenta fer un projecte que sigui viable per a tothom, amb uns lloguers estipulats, sobretot, per treure els habitatges del mercat especulatiu, que fa que hi hagi tota aquesta inflació de preus», indica Pérez.

De fet, l’aportació inicial es retorna als membres de la cooperativa un cop deixen l’habitatge, el qual no es pot heretar. «És incongruent que una persona visqui en un altre lloc i pugui heretar un pis o un espai d’una cooperativa, llavors, tornaríem a entrar en el món de l'especulació», argumenta Parés. Per això, els fills de les persones que viuen en l’habitatge cooperatiu l’únic que hereten és el capital social pagat inicialment.

Ara bé, els fills també poden ser socis de la cooperativa i formen part de la llista d’espera per als nous habitatges o per a quan un d’aquests es quedi buit. En aquest cas, tindrien preferència respecte a altres futurs membres de l’entitat. «Si marxa un soci i ja ets major d'edat i necessites un pis, entres – tens dret a un habitatge cooperatiu-. La part més important és la de no poder especular», remarca. A més, per ser-ne soci tampoc pots ser propietari de cap altre immoble.

En marxa la segona promoció

La cooperativa de la Titaranya vol ampliar els habitatges actuals amb una segona promoció en un dels edificis del carrer dels Metges. Ara mateix, treballen en l’avantprojecte per definir el projecte de restauració de l’immoble. La proposta inicial és la construcció de quinze habitatges i diversos locals, que tinguin unes condicions econòmiques similars a les de Ca Robusté. «Cada edifici tindrà la seva pròpia assemblea, però n’hi haurà de comunitària de tota la Titaranya, amb els 22 habitatges, més els col·lectius», diu Parés.

Preveuen que el projecte sigui una realitat d’aquí a quatre o cinc anys. També són optimistes de cara a trobar nous socis i inquilins pel fet que Ca Robusté ha servit per mostrar que és possible viure en aquests tipus d’espais. «Segurament, el fet que la gent ja ha pogut palpar el que és viure en un habitatge en cessió d'ús i en una cooperativa fa que hi confiï més i que s'ho plantegi com a opció», tanca Pérez.