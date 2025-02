Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat dia 20 de gener, l’Agrupació de Confraries i Germandats de Setmana Santa de Valls van votar per una unanimitat de les entitats que la conformen modificar el recorregut tradicional i històric de la Processó del Sant Enterrament. Això va venir donat pel fet que algunes confraries i germandats havien expressat la necessitat de valorar el canvi del recorregut, atès a diferents motius, com poden ser la dificultat de trànsit d’alguns misteris per algun dels carrers del barri antic, l’estat de la mecànica d’alguns misteris i la conseqüent dificultat de maniobra dels portants en alguns carrers amb desnivells pronunciats, etc.

Atenent aquests criteris expressats, es va optar per buscar un recorregut on els carrers fossin més amples i no hi hagués uns desnivells tan pronunciats, i en va sortir la proposta publicada a la premsa uns dies després de la realització de l’expressada reunió.

El nou recorregut va provocar que membres de les mateixes germandats i confraries, representants de l’Associació del Barri Antic, comerciants i l’opinió general expressessin la seva disconformitat amb la decisió pressa.

Així mateix, les entitats de Setmana Santa que formen part de l’Agrupació, òrgan encarregat d’organitzar la Processó del Sant Enterrament, van demanar que en l’ordre del dia de la següent reunió, ja convocada, es tornés a debatre la decisió del canvi de recorregut. Això va fer que, a la reunió realitzada ahir, dilluns 10 de febrer, es tornés a posar sobre la taula aquest afer.

Cadascuna de les confraries i germandats presents a la reunió van expressar la seva opinió i es va dir que calia reconsiderar i rectificar la decisió pressa, pel fet que va ser un canvi precipitat, del qual no es va tenir temps d’estudiar el que podia significar en tots els àmbits. El debat es va cloure amb la votació d’entre els presents, la qual per majoria simple es va acordar tornar al recorregut tradicional.

Per tant els passos seguiran el recorregut de sempre: Església de Sant Joan Baptista, plaça del Blat, carrer de la Cort, plaça del Pati, carrer Jaume Huguet, muralla del Castell, carrer Jaume Mercadé, plaça del Pati, carrer d’en Bosc, carrer Sant Antoni, carrer Sant Sebastià, carrer Santa Úrsula, plaça de les Escudelles, carrer del Metges, carrer del Carme, carrer Carnisseria, carrer Major, plaça del Blat i església de Sant Joan Baptista.

Fonts de l’Agrupació de Confraries i Germandats de Setmana Santa expressen que «la Processó del Sant Enterrament des de la seva represa l’any 2003 sempre ha resseguit els carrers del barri antic, i amb la proposta de modificar el recorregut, en cap cas, volíem abandonar els indrets més cèntrics de la ciutat, simplement volíem intentar solucionar contratemps i dificultats que s’han detectat en alguns carrers».

Tot i així, asseguren que entenen que una decisió tan important com la de modificar el recorregut històric i tradicional de la processó ha d’estar més meditada i estudiada, és per això que es mantindrà el recorregut típic.