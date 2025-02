Més de 500 vallencs participen en la commemoració del mil·lenari del Monestir de Montserrat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Jornada excepcional avui a Montserrat amb la ciutat de Valls i les seves tradicions populars com a protagonistes de la commemoració del Mil·lenari de la Fundació de l’Abadia.

Més de 500 vallencs i vallenques s’han desplaçat avui fins a Montserrat en una jornada que ha comptat amb la participació de l’Àliga, els Gegants i els Nans de la Ciutat portats per la Unió Anelles de la Flama, així com els castellers i castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

La jornada ha començat amb l’anada a ofici del seguici d’elements vallencs, amb la Corporació i la Bandera de la Ciutat de Valls portada per a l’ocasió per Jordi Targa, Vallenc de l’Any 2018. La tradicional missa conventual dels diumenges, amb la salve i el virolai en honor a la Moreneta a càrrec de l’Escolania de Montserrat ha estat concelebrada per mossèn Antoni Rodríguez de la parròquia de Sant Joan a Valls.

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha destacat en la seva intervenció a l’inici de l’acte el caràcter excepcional de la jornada que «estreny més el vincle entre Valls i Montserrat, expressat en la llàntia votiva que l’any 1947 la ciutat va oferir solemnement».

Durant l’ofici, la ciutat de Valls ha ofert a la Moreneta un cistell de calçots lliurat per Isidre Coll i Joan Linares, vicepresident de la IGP Calçot de Valls i gerent de la Cooperativa de Valls; una faixa i espardenyes lliurades pel Vallenc de l'Any Rafel Castell en representació de la Confraria de Montserrat de Valls; i una figura del Campanar de la capital de l’Alt Camp, lliurada per Montserrat Roig, també en representació de la confraria.

La tradicional missa conventual dels diumenges a Montserrat, amb la salve i el virolai en honor a la Moreneta a càrrec de l’Escolania ha donat pas a un dels moments més emotius, amb les dues colles dels Xiquets de Valls enlairant els seus pilars i l’Àliga ballant a l’interior de l’Abadia.

Imatge dels pilars dels Xiquets de Valls a l'interior del templeAjuntament de Valls

Ha estat un moment del tot històric i excepcional que ha reunit en un lloc tant emblemàtic com és l’interior del temple de Montserrat als castellers del Km0 i l’Àliga, element principal del seguici cerimonial vallenc que gairebé mai ha sortit fora de Valls perquè el seu caràcter està regit per un protocol molt estricte que en limita les ballades al Corpus, el Sant Joan i la festivitat de la Candela.

L'Àliga durant la missa a MontserratAjuntament de Valls

Amb posterioritat a la missa, la celebració s’ha traslladat a l’esplanada exterior de l’Abadia, on pelegrins i visitants han pogut seguir la ballada tradicional dels Gegants i els Nans de la Ciutat, així com nous pilars a càrrec dels Xiquets de Valls i també el ball de l’Àliga.

Els pilars dels Xiquets de Valls a l'esplanada de l'AbadiaAjuntament de Valls

Valls ha participat així en les celebracions del Mil·lenari de Montserrat que es va obrir el passat mes de setembre i que commemora els mil anys que fa que l’abat Oliva va consagrar el cenobi. La història ens diu que ja vers l’any 880 a les mítiques muntanyes de Montserrat hi havia una petita ermita dedicada a la Mare de Déu.

No fou fins unes dècades més tard, el 1025, quan un grup de monjos de Ripoll enviats per l’abat Oliva, van construir el monestir benedictí al costat de l’ermita. Per celebrar aquesta efemèride, s’han organitzat un gran nombre d’activitats de caràcter religiós, cultural i social en una celebració que conclourà el proper 8 de desembre.