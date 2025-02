Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge al matí una avioneta ha patit un accident als afores de Vallmoll. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.35 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions terrestres.

Allà han pogut comprovar que l'aparell ha caigut, per causes que a hores d'ara són desconegudes, en una zona agrícola. L'avioneta, que es trobava boca avall, estava ocupada per un únic ocupant.

Aquest ha patit afectacions a les extremitats, però no ha quedat atrapat dins l'avioneta, i per tant no ha hagut de ser excarcerat pels Bombers. En canvi, sí que ha hagut de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques.

L'afectat no ha patit ferides greus que posin en risc la seva vida, tot i que és probable que tingui diverses fractures.