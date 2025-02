Un ferit greu després de quedar atrapat en bolcar amb el camió a l'AP-2 al Pla de Santa Maria

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camioner ha resultat ferit després de patir un accident a l'AP-2 al Pla de Santa Maria. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut l'avís 13.17 hores i s'han desplaçat amb cinc unitats terrestres.

El vehicle pesant ha bolcat a la via i com a conseqüència, el conductor s'ha quedat atrapat a sota de la cabina. Els bombers ha hagut de fer tasques d'excarceració per alliberar-lo. L'home ha estat extret de la cabina conscient, tot i que les primeres informacions apunten que el seu pronòstic és greu.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha traslladat fins al punt quilomètric 206 en direcció Barcelona, que és on s'ha produït l'incident. La via es troba amb petites retencions i la sortida 10 està tallada.