Alcover, primer municipi català en regular el desplegament de plantes d’energies renovables

La Generalitat de Catalunya ha donat llum verda definitiva a la regulació de la implantació de plantes d’energies renovables plantejada per l’Ajuntament d’Alcover. D’aquesta manera, el municipi s’ha convertit en el primer de Catalunya en comptar amb un planejament propi d’aquests vectors, els quals normalment estan regulats per l’ens autonòmic. Altres poblacions havien apostat per prohibir la construcció d’aquests projectes en determinades zones, però el d’Alcover és la primera normativa municipal completa que prospera.

Aquest document va començar a elaborar-se l’any 2020, quan l’Ajuntament d’Alcover va iniciar un procediment basat en un estudi de l’impacte ambiental d’aquestes plantes i altre sobre el consum energètic del municipi. Aquesta anàlisi va determinar les zones més vulnerables d’Alcover així com la quantitat d’energia que demandaria el municipi en els pròxims cinc anys, tot tenint en compte uns criteris de solidaritat amb les poblacions veïnes.

Així, el consistori va iniciar una modificació puntual del plantejament urbanístic amb els criteris resultants de la prospecció. No obstant això, la tramitació es va veure interrompuda per un informe desfavorable del departament d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Concretament, el departament apuntava que el municipi no podia limitar les hectàrees ni la quantitat d’energia dels parcs desenvolupats. Després d’anys d’estira-i-arronsa, l’Ajuntament va cedir en aquest punt i la regulació ha tirat endavant, això sí, sense límits a la quantitat d’energia produïda.

Ara bé, el text aprovat sí que obliga a soterrar les línies d’evacuació, mantenir edificacions agràries i construccions de pedra seca o a aportar estudis d’impacte paisatgístic i d’evacuació d’aigües pluvials. A banda, també es marca com a preferent la ubicació dels parcs a sòls urbans o industrials i s’imposa que es mantinguin a certa distància d’elements protegits patrimonialment o residencials. Els projectes també hauran de fer servir la millor tecnologia disponible per a optimitzar l’espai ocupat.

Robert Figueras, alcalde d’Alcover, admet que aquesta no és «la regulació que volíem», però es mostra satisfet dels objectius aconseguits. El batlle remarca que el municipi «no està en contra de les energies renovables», però sí de «l’abús que es fa en determinats territoris».

En aquesta línia, Figueras considera que la Generalitat hauria d’apostar per «distribuir equitativament aquesta energia». L’alcalde afirma que les aspiracions del municipi no són les de servir de referent per altres, però espera que el seu exemple serveixi per demostrar que els pobles «poden dir i la seva» i que l’ens autonòmic «prengui consciència i reguli el desplegament d’aquestes energies».

A banda, Figueras manifesta que l’elaboració d’aquesta regulació també ha servit perquè els grans promotors «s’ho pensin dues vegades» a l’hora de desenvolupar projectes al seu terme municipal.