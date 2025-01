L’oportunitat de rememorar vells records

Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

Les persones que entren a ser part de la ‘tercera edat’ no acostumen a ser buscades per a gaires càstings audiovisuals a menys que el recorregut vital que porten sobre les espatlles tingui alguna cosa a veure amb el paper que haurien d’interpretar.

El projecte Allò Pendent, de la creadora vallenca Marta Ruiz, continuarà aquesta línia fent protagonistes a set avis i àvies de la Residència Alt Camp de Valls, fent-los protagonistes d’una ficció escènica que vol homenatjar els seus anhels vitals. El projecte, de format site specific, que es defineix com a la transformació de l’espai real en un escenari viu i ple de significat, s’estrenarà els dies 22 i 23 de febrer, que cauran en dissabte i diumenge.

El primer dia hi haurà tres passis: a les 12 h, a les 18.15 h i a les 20 h. L’endemà seran a les 12 h i a les 18 h. En total seran cinc sessions que han estat pensades per a grups reduïts, d’unes divuit persones com a màxim. L’entrada cal reservar-la. Fugint de l’escenari convencional, Allò Pendent es trasllada a una casa deshabitada, un espai on els records atrapats en el temps poden, finalment, prendre forma.

Aquesta experiència teatral convida el públic a endinsar-se en els somnis, desitjos i promeses no complertes dels avis i àvies, perquè allò que va quedar enrere pugui trobar el seu lloc a través del teatre i les arts escèniques. «No serà només un espectacle, sinó un ritual de retrobament amb el passat, un homenatge a la memòria de qui va viure abans que nosaltres», explicava l’actriu i creadora de l’obra audiovisual.

En aquest laboratori de creació, els set avis i àvies protagonistes seran la Isabel Mastel, el Joan Massó, la Joana Clofent, el Josep M. Guiot, la Margarita Rosell, la Pilar Tarragó i la Teresa Oliva; acompanyats de la Dolors Valls, l’educadora social del centre geriàtric, i de l’Èlia Pérez i la Raquel Martos, ambdues actrius professionals.

Totes elles donant forma a un teatre documental construït a partir de cartes, fotografies i testimonis. Cada escena serà un tros de vida, una emoció que es materialitzarà en un recorregut sensorial dissenyat perquè el públic visqui la història en primera persona.

Marta Ruiz, amb una actitud inquieta i compromesa amb la transformació social, tornarà a demostrar que el teatre és una eina poderosa per connectar generacions i donar veu a qui sovint queda en segon pla. Allò pendent no només serà una obra, serà un gest de reconeixement cap a tota una generació que encara té moltes coses a dir.