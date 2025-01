Veïns de Valls protesten al ple per la degradació del barri antic

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup de veïns del barri antic de Valls van irrompre aquest dilluns al ple municipal de l’Ajuntament per «exigir dignitat» al seu districte. Amb un casc d’obres com a complement, els veïns es van manifestar des del carrer Carniseria fins a l’Ajuntament denunciant el desgast de la majoria d’immobles al centre del municipi i demanant «cases segures que no s’ensorrin».

Aquesta acció va ser promoguda per l’associació veïnal Som Barri Antic i amb el suport del Casal Popular La Turba. Els veïns reclamen al consistori fer complir l’ordenança municipal per al manteniment dels solars, protecció pels habitants propers als immobles més desgastats i manteniment adequats de carrers i places.

Aquest no és el primer cop que la plataforma veïnal es mobilitza contra la degradació del barri, ja que aquesta reivindicació s’ha portat a terme des d’abans de la pandèmia. De fet, els manifestants asseguren seguir «demanant el mateix», apuntant que «el temps passa, però els problemes persisteixen». En aquesta línia, l’associació demana «accions concretes i immediates més enllà dels grans projectes».

En resposta, la regidora d’Urbanisme, Sònia Roca, va recordar que l’Ajuntament ha adquirit més de 20 immobles al centre històric. En declaracions a Tac12, la regidora assegurava que «els processos burocràtics són més lents del que ens agradaria».

En la mateixa línia, Roca va assenyalar que la majoria de grans projectes municipals han estat encaminats a recuperar i millorar aquest barri, posant com a exemple Ca Padró o el Museu Casteller.

A més, com a rèplica als manifestants, l’equip de Govern va proposar reprendre la ‘Taula de Barri’, un organisme de diàleg entre els veïns i el consistori per tal de trobar solucions. L’associació va agafar aquest oferiment assegurant que «si volen parlar nosaltres hi som». Tot i això, des de la plataforma no descarten fer noves mobilitzacions durant aquest any.

Cases que cauen

Una de les qüestions que ha revifat la protesta veïnal va estar l’esfondrament parcial d’una casa a la plaça de l’Oli el passat mes de desembre. L’habitatge es trobava abandonat i apuntalat per dintre i el seu esfondrament va obligar a desallotjar a sis persones de tres immobles propers, que es trobaven en risc.

Precisament, aquest és un dels punts on la regidora Sònia Roca assegura que s’havien iniciat expropiacions. La darrera diagnosi sobre l’estat de cobertes i façanes al centre històric, publicat el 2023, apuntava que un 5,51% dels immobles presentaven patologies molt greus, mentre que les patologies de caràcter greu representaven un 17,64%.

En concret, un 9,6% dels edificis tenien problemes a la seva coberta, sobretot per humitats, teules mal col·locades o trencades, acumulació de materials i falta de manteniment. També, segons dades del consistori, un 48% dels immobles presentaven deficiències de consideració en façanes, tot i que en nivells de gravetat molt diversa.