Les ulleres de realitat virtual castellera 'Enxaneta 360' amplien continguts

L’Ajuntament de Valls ha completat la segona fase del projecte d’experiència immersiva castellera Enxaneta 360 amb la producció del material audiovisual i sonor de la totalitat dels castells de la diada de Santa Úrsula de 2023 a la plaça del Blat.

D’aquesta manera, les ulleres de realitat virtual que, des de 2024 ja formen part de l’oferta del Museu Casteller de Catalunya amb la visualització dels dos 4 de 9 sense folre descarregats en aquella diada per la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, ben aviat incorporaran la totalitat de construccions d’una Santa Úrsula històrica recordada pels 8 gamma extra que s’hi van aixecar.

La diada castellera de Santa Úrsula del diumenge 22 d’octubre de 2023 a la plaça del Blat de Valls es va gravar per primera vegada a la seva història a 360 graus, en un desplegament de mitjans inèdit que va permetre obtenir audiovisuals d’alta qualitat en 3D. D’aquesta manera, amb aquesta segona fase del projecte, tot el material audiovisual obtingut en format esteroscòpic total pot ser visionat amb l’ús d’ulleres de realitat virtual, generant una experiència immersiva que permet a l’espectador reviure i sentir en primera persona una diada castellera com si s’estigués al mig de plaça, entre altres funcionalitats.

Sis gamma extra més

Les produccions audiovisuals obtingudes en la clàssica diada de les colles dels Xiquets de Valls al Km0 casteller es van incorporar en una primera fase el 2024 com a nou atractiu en l’oferta turística i cultural de la ciutat i del Museu Casteller, mentre que aquesta segona fase permetrà la visualització de tots els castells de la jornada.

Així, a més dels dos 4 de 9 sense folre que ja es poden visualitzar a hores d’ara a les ulleres Enxaneta 360, ben aviat es podrà viure també l’experiència immersiva de 6 castells més, tots ells de gamma extra. En concret, a partir d’aquest any les ulleres permetran reviure també castells de la màxima dificultat com el 2de8(c), el 5de9f, i el pilar de 8fm de la Joves, així com el 2de8(c), el 4de9 amb folre i pilar i el pilar de 8fm de la Colla Vella

Per a l’obtenció de les imatges, es van utilitzar 4 càmeres situades estratègicament en diferents punts de la plaça del Blat per obtenir diferents àmbits de visionat. Així, a més de càmeres al centre de la plaça, també se’n van ubicar d’altres en punts elevats i a la façana de la Casa de la Vila que permeten a l’usuari tenir altres punts de vista. D’aquesta manera, l’usuari no només té l’opció de rememorar els castells sinó que amb les ulleres VR podrà situar-se virtualment en altres espais per obtenir punts de vista inèdits.

Les càmeres que es van utilitzar a la diada de Santa Úrsula tenen capacitat d’enregistrar imatges entre 8K i 10K en format esteroscòpic (3D), una tècnica que permet recollir la informació visual de manera tridimensional per percebre la volumetria i generar la il·lusió de profunditat i immersiva mitjançant l’ús d’ulleres de realitat virtual.

Per això, les càmeres estaven equipades amb 6 i 8 lents per generar imatges de qualitat i amb efecte 3D. A més, per completar l’experiència immersiva es va recollir el so des de diversos punts de la plaça, també a prop de les pinyes dels castells perquè l’usuari pugui sentir per exemple les ordres dels caps de colla. L’enregistrament de la diada castellera va anar a càrrec de la firma Digivision, companyia pionera en audiovisuals de simulació tridimensional i especialitzada també en produccions documentals de ciència, tecnologia o cultura, així com sèries de reconstrucció històrica.

El projecte presentat per l’Ajuntament de Valls en aquesta nova convocatòria, amb un pressupost de 19.232 euros IVA inclòs ha estat subvencionat amb 11.732 euros pel departament de Cultura de la Generalitat.