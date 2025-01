La Gran Festa de la Calçotada aplega més de 30.000 persones a Valls enmig d’un gran ambient

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Gran Festa de la Calçotada va aplegar ahir més de 30.000 persones a Valls. Enmig d’un gran ambient festiu i familiar, els carrers del centre de la ciutat es van omplir de gom a gom per a gaudir de la mostra de coure calçots, del concurs de salsa i del de menjar-ne i per a degustar la ceba dolça allà on marca la tradició. La Cambra de Comerç de Valls, l’entitat organitzadora, va repartir 3.600 degustacions de lots de calçotada i es van exhaurir els tiquets, superant les expectatives inicials.

Un dels punts neuràlgics de la festa va ser El Pati, on al migdia va tenir lloc el tradicional concurs de menjar calçots. Enmig d’una gran expectació, vint concursants van competir entre ells per a veure qui era capaç de menjar més cebes dolces en 45 minuts. Una de les protagonistes més ovacionades del torneig va ser la Míriam, de Centelles, l’única dona que va concursar. Mentre els concursants endrapaven calçots, les colles castelleres i el seguici festiu actuava a la plaça, representant l’estampa més vallenca possible. «L’any passat estàvem al públic, mirant el concurs i vam dir que l’any vinent estaria bé apuntar-nos. I aquí estem, ens hem enredat!», explicava Oriol Bargalló, vallenc, que competia al concurs amb el seu amic Jordi Lladós, de Vilabella. «Vam fer números i ens sortia més a compte apuntar-nos al concurs que comprar-los!», responia entre riures Lladós.

La plaça animava els competidors i celebrava cada cop que s’acabava un paquet. Els voluntaris, diligents, ajudaven els concursants en tot el que els hi feia falta. «És una qüestió més de velocitat que no de panxa, en podria haver menjat més», expressava Bargalló. Un cop fet el compte enrere, va tocar pesar allò consumit i el guanyador va ser Adrià Wegrzyn, un dels habituals del concurs.

Wegrzyn, de 50 anys, espera que el seu fill el rellevi al concurs d’endrapar calçots en un futur.Gerard Martí

Sense secret

Wegrzyn, de Barcelona, es va proclamar campió després de menjar 195 calçots, un total de 3.275 grams. «No ha sigut la meva millor actuació. Des del 2002 que venim, amb la família i amics, amb molta il·lusió. Em faig gran, tinc 50 anys. Algun dia perdré», expressava el campió després de rebre el premi. Wegrzyn afegia que «no hi ha secret» per a guanyar el torneig i que dinaria carn a la brasa per a baixar els calçots. «Em vaig mullant la boca una mica amb vi. T’han d’agradar i els calçots i no has de parar. Els primers minuts vas bé, però després ja fa pujada, és una mica dur», reconeixia. El primer classificat tindrà pròximament relleu a la mateixa família. «El meu fill mitjà està molt aficionat. Encara no s’ha apuntat perquè has de ser major d’edat, però d’aquí set anys li passaré el relleu. Ja estaré una mica cansat», concloia Wegrzyn.

El segon classificat va ser en Ramon Caballero, també de Barcelona, que va menjar 160 calçots, un total de 2.170 grams, i en tercer lloc va quedar en David Martin, de Tarragona, endrapant 190 calçots amb un total de 2.165 grams.

Concurs de salsa infantil

Més enllà, una de les grans novetats d’enguany va ser la celebració del primer concurs de salsa infantil, que es va qualificar d’èxit per part de l’organització i que s’espera repetir de cara al futur. La guanyadora va ser la vallenca Ainara López. Pel que fa al concurs d’adults, el guanyador va ser Emilio Llort, de Reus. Durant el matí, també es va celebrar el 37è concurs de cultivadors. En aquest cas, el primer classificat va ser Kiko Emill, de Valls.

El president de la Cambra de Comerç, Josep M. Rovira, va afirmar que la voluntat de l’organització és mantenir aquestes dades de públic els anys vinents. «Ens agradaria pensar que no hem de créixer més, sinó fer-ho més bé», va exposar.