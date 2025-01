La Gran Calçotada, una festa que no para de mirar amunt

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Diuen que a Valls hi ha tres motius que et fan mirar amunt, per menjar un calçot, per veure com s’enlaira un castell o per contemplar el campanar més alt de Catalunya. Doncs bé, durant el dia d’ahir milers de persones van fer aquest gest, però molts dels visitants també miraven amunt per descobrir l’arquitectura d’una ciutat que no coneixien o per comprovar l’estat canviant del cel.

La capital de l’Alt Camp és una ciutat de poc més de 40.000 habitants que aquest diumenge va doblar la seva població, segons les dades de l’organització de la Gran Festa de la Calçotada. Aquesta és una de les celebracions gastronòmiques més importants del país, la qual cosa es fa notar en una afluència que cada cop creix més.

El centre d’aquesta festa queda clar, menjar calçots en el seu lloc d’origen. No obstant això, aquesta jornada ha anat creixent en els darrers anys, convertint-se en una oportunitat per descobrir tot el que pot oferir la capital de l’Alt Camp.

Així ho demostraven uns carrers plens de gom a gom des de les primeres hores del matí. Entre les veus que es podien escoltar, trobaves una gran varietat d’idiomes, ja que aquesta celebració ha aconseguit atraure l’atenció de japonesos, canadencs o persones d’Europa de l’Est, entre d’altres.

Moltes d’aquestes veus preguntaven i debatien sobre la possibilitat d’adquirir un tiquet pel paquet de la calçotada, pel fet que molts dels punts de venda van penjar el cartell d’esgotat des dels primers moments. De fet, l’organització va haver d’avisar per megafonia al voltant de les 12 hores del migdia del fet que «els tiquets s’havien esgotat», tot agraint als assistents per haver «superat les expectatives».

Aquest flux constant de gent es feia notar a cada racó del municipi, també al Museu del Món Casteller, un dels equipaments que més està promovent el consistori vallenc. El paquet de la calçotada incloïa una oferta de 2x1 per aquesta visita, i de les seves portes entraven i sortien constantment famílies.

La jornada també servia d’aparador per molts comerços locals, que obrien les portes un diumenge, fora del seu horari habitual, per tal d’aprofitar aquestes visites. Mentrestant, els bars i restaurants oferien el seu «menú calçotada» per donar servei als centenars de persones que es van quedar sense tiquets.

Més enllà de tots aquests afegits, el producte i la gastronomia continuen sent el pilar fonamental d’aquesta festa. Bé ho sap, Kiko Emill, guanyador del concurs de cultivadors de calçots d’aquesta edició. De fet, ell va ser un dels promotors d’aquesta iniciativa i veu «amb molt orgull» que cada cop més gent s’hi sumi.

I és que la Gran Festa del Calçot és també una celebració de la pagesia. Així ho va destacar Dani Rovira, segon classificat del concurs de cultivadors, qui va dedicar aquest premi a la seva família per haver-li «transmès aquest ofici».

La Gran Festa de la Calçotada de Valls ha estat el tret de sortida de l’any en què Catalunya esdevé la Capital Mundial de la Gastronomia. Una arrancada que es pot considerar tot un èxit de participació, però s’haurà de mirar l’impacte que ha produït al municipi.

El consistori va anunciar recentment que «mesurarien l’impacte directe d’aquesta festa a l’economia local», veurem llavors que tant positiu és doblegar la teva població durant un dia i si aquesta celebració pot continuar creixent sense límit.