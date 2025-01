El 5 de 8 de Sant Pere i Sant Pau, protagonista de la Nit de Castells 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 5 de 8 de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau s'ha emportat el premi al moment casteller de la temporada de la Nit dels Castells, celebrada aquest dissabte a Valls.

El certamen ha reconegut aquesta construcció de la temporada anterior per haver-lo aconseguit descarregar al primer intent, per la seva execució i pel component emocional que va suposar.

Durant la vetllada també s'han distingit altres moments castellers, com una abraçada entre dues enxanetes de la Colla Vella, la Noa i la Mia, després de descarregar un 4 de 9 sense folre, que s'ha endut el premi imatge de la temporada.

El casteller de la Vella dels Xiquets de Valls Guillem Bertolí ha rebut el premi a la trajectòria, que entrega la 'Revista Castells', mentre que el premi ambaixador de castells ha estat per a les colles castelleres de l'exterior.

El reconeixement a plaça de la temporada ha estat per a la Bisbal del Penedès, de la qual se n'ha valorat els canvis que han millorat el desenvolupament de les actuacions, segons han informat els organitzadors del certamen.

A banda dels honors personals, els Castellers de Lleida s'han emportat el premi a colla de la temporada per la seva progressió, que els ha dut a consolidar el 4 de 8 i a estrenar noves construccions, i la colla amb millor temporada ha estat per als Castellers de Vilafranca, guanyadors del Concurs de Castells. El premi especial de la Nit de Castells l'han guanyat els Xiquets de Valls.

Pel que fa al premi de fotografia, l'ha obtingut la fotògrafa Mireia Comas per la seva trajectòria com a retratista de castells, mentre que els Esperxats de l'Estany han rebut el premi descarregat, per no haver patit cap caiguda i tenir un sol intent desmuntat.

La Nit de Castells, que enguany celebra la 18a edició, és un certamen impulsat per la Revista Castells i organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Valls, TAC12 i La Xarxa.