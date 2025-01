Els treballadors del Pius Hospital de Valls denuncien la sobrecàrrega de treball que pateixen

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors del Pius Hospital de Valls han denunciat la «greu situació» que pateixen a causa de la sobrecàrrega de treball. Al tancament de llits se li suma la falta de personal, expliquen en un comunicat. I asseguren que la manca d'atenció a les necessitats del personal i de l'hospital en general és un tema greu que pot tenir «conseqüències directes en la salut de la població».

Denuncien que en els darrers anys, s'ha produït un «deteriorament progressiu de les condicions laborals i assistencials». «La mala gestió de la direcció de Recursos Humans, amb el suport de l’equip directiu, de la Gerència i del Consell d’Administració juntament amb la manca de professionals, ha provocat que cada vegada hi hagi més tancament de llits d'hospitalització», afegeixen. Per la qual cosa, la falta de de recursos humans provoca una «sobrecàrrega laboral insuportable» per als professionals que continuen treballant al centre.

Els sanitaris critiquen que «l'equip es veu sotmès a una pressió constant per part del departament de Recursos Humans, que ens exigeix cobrir un nombre creixent d'incidències». Aquesta situació provoca un esgotament físic i emocional del personal, que sovint es veu obligat a renunciar a vacances i permisos per fer front a la càrrega de treball. I asseguren que «l'estrès acumulat està portant a molts companys a replantejar-se la seva continuïtat en l'hospital i/o un augment de les baixes laborals.

També denuncien la falta d'acció i compromís per part dels dirigents i dels responsables polítics locals. Mentre que les reunions amb el comitè d'empresa s’han tornat «escasses i no s’estan proporcionant solucions efectives a les demandes».

Com a conseqüència d'aquest situació, les condicions laborals dels professionals i l'atenció als usuaris, especialment al servei d'urgències, «s'han deteriorat de manera notable». El temps d'espera s'ha incrementat i l’atenció als pacients sovint es realitza en passadissos. I afegeixen que en moments de major afluència, com durant les èpoques gripals, la situació es torna «insostenible».

Malgrat el finançament extra per afrontar els pics d'activitat, els treballadors denuncien que no s'està contractant personal de reforç i les peticions de compensacions, tant salarials com en dies de descans, estan desateses. Pel que fa als eventuals asseguren que treballen en condicions d'incertesa i sense una planificació adequada.

Finalment, alerten de les «deficiències greus» que pateixen les infraestructures de l'hospital. Especialment al centre sociosanitari del Pius Hospital de Valls i de la 3a planta de la Residència Alt Camp que han patit trencaments de canonades, inundacions, caigudes de sostres i problemes de climatització.