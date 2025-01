Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Valls ho té tot a punt per viure una nova edició de la Gran Festa de la Calçotada. La capital de l’Alt Camp espera rebre durant tot aquest cap de setmana a més de 35.000 visitants per gaudir d’activitats al voltant d’aquest producte, superant així les xifres del darrer any.

La cita coincideix enguany amb la capitalitat de Catalunya a la Regió Mundial de la Gastronomia. Per aquest motiu, Dolors Farré, alcaldessa de Valls, vol reivindicar aquesta celebració com «la gran festa gastronòmica del país». Més enllà del cap de setmana, Valls reivindicarà la calçotada durant tot aquest 2025 amb l’impuls d’un museu al voltant d’aquest acte i la posada en marxa de calçotades internacionals.

Pel que fa al programa d’actes, tant dissabte com diumenge es podran visitar de 10 a 21 hores el mercat i els tastets de la calçotada, els quals ompliran els carrers principals del municipi amb gastronomia, artesania, animació musical i vins de la DO Tarragona.

El plat fort arribarà diumenge amb els tradicionals concursos de cultivadors de calçots i de salsa. A les 13 hores tindrà lloc el moment central de la jornada amb el 39é concurs de menjar calçots. La tarda estarà acompanyada de la música de Miquel del Roig i El Artistre.

Des de la Cambra de Comerç de Valls han detallat que ja s’han venut més d’un miler dels 1.700 tiquets de degustació que s’han posat a la venda de manera anticipada. Aquests paquets contenen 12 cebes una terrina de Salses Fruits, una ampolla de cava Castell d’Or, pa Cristalino d’Europastry pitet de roba i carquinyolis de Cal Cesc.

Joan Ibarra, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Valls, assegura que les expectatives per aquestes jornades són «molt altes», destacant que «l’hostaleria ja està experimentant bones sensacions durant els caps de setmana previs».

El regidor detalla que durant aquest any volen «dimensionar l’impacte econòmic d’aquesta activitat» a través d’un estudi amb els diferents restauradors i allotjaments. De moment, des de la regidoria estimen que l’impacte es mou «al voltant dels tres milions d’euros».

L’Ajuntament també vol aprofitar aquest volum de gent per potenciar altre dels grans atractius turístics de la ciutat, el Museu del Món Casteller. Per aquest motiu, cada degustació comptarà amb un descompte de 2x1 per l’equipament, el qual obrirà amb horari especial durant els dos dies. Més enllà d’això, l’alcaldessa detalla que impulsaran accions conjuntes amb el sector turístic durant tot l’any.

Bona temporada de calçots

La Gran Festa de la Calçotada arriba també en un excel·lent moment pels productors. Isidre Coll, vicepresident de la IGP Calçot de Valls, transmet el seu «optimisme després de tres anys de sequera», apuntant també que «els últims dies de fred han ajudat a crear més sucres i generar un millor producte». Amb tot, des de l’IGP esperen superar aquest any el rècord de 18 milions de cebes venudes. Actualment, el ramat de 50 calçots es troba en un preu d’entre 9 i 10 euros.