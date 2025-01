Stay Homas i els vallencs Figa Flawas publiquen la cançó 'Espurna'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Stay Homas i Figa Flawas han publicat aquest dijous el tema Espurna, una «samba pop amb aires de cúmbia i R&B que barreja components orgànics i acústics amb electrònica i sons urbans», segons expliquen des de l’entorn de les dues formacions.

La cançó va néixer d’una escapada que van fer les dues bandes aquest estiu a Mallorca. Es van instal·lar en una casa davant la platja, amb guitarres, ukeleles i ordinadors i van anar treballant en una cançó «que ha acabat parlant de l’espurna que encén la flama, fins i tot en els moments en què no tot va bé».

La gravació de la cançó ha tingut lloc entre Barcelona i Valls amb la producció dels Stay Homas i els Figa Flawas juntament amb músics de les dues formacions Kquimi Saigi i Albert Dei.

El videoclip que acompanya la cançó mostra l’afinitat que hi ha entre les dues bandes, que tenen «una entesa total tan personal com musicalment». El treball ha estat dirigit per Liam D., habitual dels clips de Figa Flawas.

Aquesta cançó arriba just abans que els Stay Homas es preguin un descans indefinit després dels tres concerts que faran al Poble Espanyol els pròxims 24 i 25 de gener.