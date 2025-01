El termòmetre es desploma a Valls, on s'ha arribat als -10.1 graus

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les temperatures continuen sent gèlides a Catalunya, especialment al Pirineu i en comarques de Lleida i l'interior de Tarragona, amb temperatures que la passada nit han descendit per sota dels 8 graus sota zero i que han aconseguit una mínima de -11 a Das, a la comarca de la Cerdanya.

Altres poblacions on s'han desplomat els termòmetres han estat Valls (Alt Camp) i Guixers (Solsonès), on s'han arribat als -10.1, Prades (Alt Camp), amb una mínima de -9.6, i el Pont de Suert (Alta Ribagorça) i Raimat (Segrià), on han arribat fins als -8.7 graus, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

Altres poblacions on han depassat els 8 graus sota zero han estat Organyà (-8.6), Oliola (-8.4), Tremp (-8.4), El Poal (-8.3) i Maials (-8.3), totes elles a la demarcació de Lleida.

L'SMC pronostica per avui dimecres temperatures mínimes semblants o lleugerament més altes a les d'ahir en punts del litoral, al Pirineu i en sectors elevats.

Hi haurà gelades matinals moderades, localment fortes a l'interior i febles en punts del litoral

Per la seva banda, les màximes seran lleugerament més altes, amb ascensos moderats al litoral i el prelitoral.