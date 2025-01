La Societat Agrícola de Valls acollirà un centre d’interpretació dedicat al calçot

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El calçot i la Calçotada de Valls seran grans protagonistes dels actes de celebració pel reconeixement que ha rebut Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Catalunya és la primera regió europea que rep aquesta distinció atorgada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) i la calçotada serà l’encarregada d’obrir la commemoració aquest 2025 amb un conjunt d’accions impulsades per entitats i institucions del territori.

Les activitats arrencaran aquest mateix mes de gener i, durant els propers mesos, s’ha previst un programa que inclou rutes enogastronòmiques, simposis i fòrums, degustacions i maridatges o la creació d’una marca turística que, amb el lema Terra de Calçotada, identificarà la singularitat de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. De fet, la calçotada, com a festa gastronòmica més popular de Catalunya, ha estat escollida Paisatge Gastronòmic del país, una de les accions destacades del projecte de la Regió Mundial i que pretén posar en valor els productes locals i les tradicions culinàries.

Un dels plats forts de la commemoració serà la celebració d’una calçotada simultània entre les ciutats de Tarragona, Reus i Valls que també inclourà calçotades a dues capitals europees com Berlín o Amsterdam amb el calçot de la IGP de Valls com a gran protagonista. A més, s’ha previst unificar totes les calçotades que es facin aquell dia arreu del món, sumant les de particulars, associacions, delegacions i casals catalans amb l’objectiu de celebrar una calçotada de rècord mundial.

Una altra de les propostes destacades serà el projecte Masia de la Calçotada que aprofitarà les celebracions d’aquest 2025 per fer els seus primers passos. Així, el proper dissabte 25 de gener, l’Ajuntament de Valls i la Societat Agrícola de Valls signaran en un acte públic el conveni de compromís per crear en el futur aquest centre d’interpretació que estarà dedicat a la calçotada i a tot el que envolta aquesta festa gastronòmica. La Masia de la Calçotada s’ubicarà en un ampli espai de la Cooperativa Agrícola que ara està en desús i que es troba situat a les portes del Centre Històric de Valls.

El projecte museogràfic haurà d’explicar al visitant l’origen dels calçots i com han acabat convertits en un àpat tan popular, així com relatar tot el que fa referència al seu cultiu, el paisatge i tots els productes culinaris que acompanyen una autèntica calçotada. Precisament, i també en el marc del projecte de la Regió Mundial, s’iniciarà el treball de recopilació i catalogació d’informació, documentació i imatges històriques i es crearà un audiovisual dedicat al calçot amb l’objectiu que, tot el material, s’exposi a la futura Masia de la Calçotada

Promoció del territori

Les accions que es realitzaran durant aquest 2025 s’escamparan per bona part del Camp de Tarragona. Així, una de les primeres activitats del programa de commemoració arrencarà ja la setmana vinent, amb una ruta turística que anirà de la costa a l’interior, maridant calçots amb un altre referent gastronòmic del territori com és el vi de la DO Tarragona. La ruta començarà al camp d’un productor de calçots proper a la costa i seguirà cap a l’interior per visitar un celler modernista i acabar amb una calçotada. La primera de les rutes serà el 23 de gener i estarà reservada a periodistes, influencers i prescriptors, però durant la temporada de calçotades s’obrirà al públic en general.

També s’està treballant amb un Simposi de la cuina del calçot que tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona i que reunirà a xefs de renom de les nostres comarques amb Estrelles Michelin i Sols Repsol, en un showcooking únic obert al públic i a professionals del sector de la restauració.

Les celebracions comptaran també amb una jornada que, batejada com a Vermut de la Calçotada, se celebrarà a l’Antic Convent del Carme de Valls. L’espai acollirà exposició i degustació de tots els productes que componen una calçotada. Així, a més de calçots, seran protagonistes la salsa, els fruits secs, la carn i la llonganissa, el pa, la pastisseria, el vermut, el vi o el cava, entre altres productes que tenen segell de qualitat reconegut. L’acte serà interactiu amb maridatges i presentacions i comptarà també amb actuacions musicals i artístiques.

També es programarà l’anomenat Fòrum de la Calçotada, una jornada de debat amb ponències i taules rodones que tindran el calçot com a fil conductor per aprofundir en tot allò que envolta la calçotada: la cuina, la seguretat alimentària, la sostenibilitat, la part nutricionals i les darreres investigacions i treballs de recerca. El Fòrum, que en la seva primera edició amb motiu dels actes de la Regió Mundial se celebrarà a Valls, neix amb l’objectiu de tenir continuïtat anual.

Regió Mundial de la Gastronomia

La distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 ha estat atorgada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (ICGAT). Catalunya és la primera regió d’Europa que rep aquest reconeixement, un guardó que és atorgat per un jurat independent i internacional d’experts format per persones de diferents àmbits de competència com ara el turisme, la cultura, l’hostaleria i l’agricultura.

Durant tot l’any 2025 es desplegaran tota una sèrie d’accions orientades a posicionar Catalunya com a destinació enogastronòmica de referència mundial, i a fomentar la gastronomia catalana i l’orgull i l’autoestima de la població envers la seva identitat culinària i alimentària. L’any 2016 Catalunya va ser reconeguda com a Regió Europea de la Gastronomia.