Valls celebra el ritual complet dels Tres Tombs de Sant Antoni 46 anys després de la seva represa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de carros històrics i una setantena de genets han celebrat els Tres Tombs de Valls, que enguany ha recuperat el ritual complet de la festivitat de Sant Antoni 46 anys després de la seva represa. Així, s'ha reincorporat la Vespra, que ha inclòs la petició de permís per fer els Tres Tombs en el marc de la cercavila de la vigília, l'encesa d'una foguera i un ball.

«Va ser una nit màgica, vam tenir un inici de Tres Tombs apoteòsic», ha afirmat a l'ACN la relacions públiques de la Societat de Sant Antoni, Tània Guasch. El recorregut de cavalls i carruatges pels carrers del barri antic de la ciutat ha culminat un programa que també ha inclòs una mostra amb una desena de carros històrics exposats al Pati durant tot el cap de setmana.

La celebració, considerada Festa Tradicional d'Interès Nacional per la Generalitat, ha aplegat carros, cavalls, carruatges i genets a la capital de l'Alt Camp en un dels Tres Tombs més matiners del calendari festiu català i el primer de la demarcació de Tarragona.

Com és habitual, el barri del Fornàs ha estat el punt de partida de l'itinerari, on la comitiva ha passejat la imatge de Sant Antoni, a més de la bandera i el penó de l'associació, els elements més simbòlics de la festa. No hi ha faltat tampoc la benedicció dels animals domèstics, que ha reunit tot tipus de bestioles davant l'església de Sant Antoni.

Un capellà beneeix un gos durant la festivitat dels Tres Tombs de Valls

En l'itinerari tradicional per als carros, la dificultat més destacada s'ha concentrat de nou en el doble revolt, conegut popularment com 'el tomb de l'ajuntament'. Es troba tot just a la baixada de la plaça del Blat i és on els participants han de demostrar la destresa, mestratge i calma a parts iguals per guiar els carruatges i carros en un dels revolts més tancats i en què s'agafa més velocitat de tot el recorregut.

De fet, aquest és un dels punts on es concentra un públic més nombrós, que viu amb intensitat el moment. En aquesta ocasió, els participants l'han superat amb èxit sota l'atenta mirada de la gernació, que ha aplaudit tots els genets.

Una genet guia un carro durant el recorregut dels Tres Tombs a VallsAriadna Escoda

Alguns, com l'Alba Llorach de Benicarló, fa anys que viu la tradició des de dins. En aquesta ocasió l'ha fet damunt d'un poltre, fet que li ha sumat cert nerviosisme. «No és fàcil fer-lo, porto des dels quatre anys fent el recorregut més complicat i em poso molt nerviosa, perquè has d'estar concentrada», ha assenyalat. Al moment decisiu, el carro guiat pel seu poltre ha superat les dificultats del doble revolt, despertant l'ovació dels presents.

Reivindicació del passat traginer més enllà dels Tres Tombs

Valls ha recuperat per complet el ritual que envolta el conjunt dels Tres Tombs de Sant Antoni, 46 anys després de la seva represa a la ciutat. La relacions públiques de la Societat de Sant Antoni, Tània Guasch, s'ha mostrat satisfeta d'haver pogut celebrar la totalitat dels ritus associat a aquesta festivitat, si bé al 2022 s'havia avançat en la cercavila de la vigília.

Ara, tres anys més tard, s'ha aconseguit tancar el cercle amb l'organització del ball de Sant Antoni i l'encesa de la foguera el dia previ als Tres Tombs. Més enllà dels Tres Tombs, durant tot el cap de setmana s'ha pogut visitar l'exposició 'Valls, Capital del Patrimoni de Carros' al Pati amb vuit exemplars històrics i únics, propietat de la Societat de Sant Antoni.

Una dona observa un carro històric a la plaça del Pati durant els Tres Tombs de Valls

La mostra, plantejada com un homenatge al passat traginer de la ciutat, ha permès veure de prop més d'un centenar de peces històriques. El transport d'aiguardents i anisats, de passatgers, cotxes fúnebres o de recollida d'escombraries són alguns dels carros que s'han exposat en aquest punt.

Quatre anys de protocol de benestar i qualitat

D'altra banda, aquest ha estat el quart any consecutiu que s'ha aplicat el protocol de benestar i qualitat de la Coordinadora de Tres Tombs de Tarragona. Des de la Societat de Sant Antoni n'han fet un balanç «excel·lent», si bé reconeixen que els inicis van costar una mica.

«Tenim una festa de qualitat, tenim una aplicació que permet comprovar el xip del cavall per saber si té tota la documentació en regla. Amb el temps hem anat millorant, el primer any va ser molt caòtic, ara amb la digitalització de la informació, amb un minut ho sabem tot», ha asseverat Guasch.

Entre els requisits hi ha l'obligatorietat que els èquids compleixin rigorosament la normativa de benestar animal, que els participants vesteixin tal com marca la tradició i que llueixin els guarniments indicats per reflectir de forma fidedigna l'aspecte que tenien aquests elements de transport de mercaderies i passatgers fins a mitjan del segle passat.

Un carro, abans de ser beneït a la festivitat dels Tres Tombs de Valls