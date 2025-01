Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Cultural de Valls serà novament el punt de trobada del món casteller el dissabte 25 de gener, durant la celebració de la divuitena edició de la Nit de Castells.

Onze premis per a reconèixer diferents vessants del món casteller i un acte social entre els dirigents de les colles donaran el tret de sortida al 2025 casteller. La Nit de Castells 2025 lliurarà 11 premis, que atorgaran set jurats diferents: els cronistes castellers, les colles de gamma extra, la CCCC, l’Ajuntament de Valls, el Consell Assessor de la Revista Castells i la pròpia organització, composta per la Revista Castells, l’Ajuntament de Valls i TAC 12 - La Xarxa. A més, hi ha un darrer premi, el del Baròmetre Casteller, decidit en base als resultats i consecucions de la darrera temporada.

En la darrera edició, ara fa un any, els premis de la Nit de Castells van tenir com a principals protagonistes als Castellers de Vilafranca, la Colla Joves, els Capgrossos de Mataró, els Castellers d’Altafulla, la castellera dels Minyons Amaia Comas i la plaça del Vi de Girona.

La Nit de Castells preveu acollir més de 300 persones, entre representants de colles, organismes, institucions i altres agents vinculats a l’univers casteller. L’acte serà retransmès per les televisions de La Xarxa.