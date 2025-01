Mor un motorista de 35 anys en una sortida de via a la TV-2441 a Aiguamúrcia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit a la carretera TV-2441 a l’altura d’Aiguamúrcia, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Es tracta d'un home de 35 anys veí de Castelldefels (Baix Llobregat).

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís quan passaven pocs minuts de les 12.00 hores. Per causes que s’estan investigant, el motorista ha patit una sortida de via i ha caigut.

Arran de l’accident, s’han activat tres patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta, s’eleven a quatre les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.