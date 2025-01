Un cant a la llibertat i al respecte per la vida

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 1958 Mao Zedong, president del Partit Comunista Xinès, va ordenar matar tots els pardals del país amb l’argument que aquests ocells es menjaven les collites. La decisió va provocar la pràctica extinció d’aquestes aus, fet que va comportar unes conseqüències devastadores: els insectes i les plagues van arrasar les collites, i entre 30 i 40 milions de xinesos van morir de fam.

L’any 2010, l’Editorial Juventut publicava el conte La nena dels pardals, de Sara Pennypacker, basat en aquesta història, i set anys més tard la companyia Teatre al detall n’estrenava l’adaptació teatral. La peça, pensada per al públic familiar, arriba aquest dissabte al Convent de les Arts d’Alcover.

La nena dels pardals explica la història de la Ming Li, una nena que decideix desobeir les ordres del Gran Timoner, que ha ordenat exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, i fer cas al que li diu el cor. Sobre l’escenari, Xavi Idàñez i Txell Botey expliquen la història acompanyats per la música, composta especialment per a l’espectacle, de La Tresca i la Verdesca (Jordi López, Toni López i Claudi Llobet). Partint del fet històric real, l’espectacle tracta qüestions com la importància de respectar totes les espècies i de no intervenir en el cicle vital dels éssers vius, o de la necessitat de reaccionar quan les lleis no són justes o són equivocades.

La Ming Li, que és una nena petita, posarà en qüestió totes aquestes coses i, de pas, demostrarà que els infants són persones que mereixen ser escoltades i respectades.

Per explicar la història el director de la peça, Joan Maria Segura, va decidir partir del fet real, situant els dos intèrprets en un arxiu, remenant papers i trobant una carpeta on només hi ha un nom i una foto d’una nena: la Ming Li. A partir d’aquí, arrenca un espectacle que combina poesia, màgia, humor i realitat. Des de la seva estrena aquest espectacle ha despertat l’entusiasme de públic i crítica, i ha estat reconegut amb el Premi de la Crítica 2017 al Millor espectacle per a públic familiar; el Premi Butaca 2018 al Millor espectacle per a públic familiar; el Premi del Públic de la Mostra d’Igualada 2018 al Millor espectacle i el Premi Enderrock de la Crítica 2018 al Millor disc per a públic infantil i familiar.

La nena dels pardals es farà dissabte, 4 de gener, a les 18 h, al Convent de les Arts d’Alcover. El preu de les entrades és de 6 euros (general) i 4 euros (Carnet CA)