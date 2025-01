Cabra del Camp rebrà enguany excavacions del Pla de Fosses de memòria democràtica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha publicat les actuacions arqueològiques previstes pel primer trimestre d’enguany, entre les quals hi destaquen les que es portaran a terme a Cabra del Camp, Gandesa i Corbera d’Ebre, entre d’altres. A més, també s’ha publicat el balanç de l’any 2024 en l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica. Al Camp de Tarragona hi destaca la dignificació de la fossa del cementiri de Salomó, on s’han identificat les restes d’en Josep Bellet Pérez, un soldat republicà del qual les restes han estat retornades a la seva família gràcies al Programa d’identificació genètica, actiu des del 2016 amb més de 4.000 mostres d’ADN analitzades.

Fins aquest any, el Pla de fosses 2023-2025 ha permès excavar-ne 45 i exhumar les restes de 26 víctimes a tot Catalunya. Al Camp de Tarragona, s’han realitzat reinhumacions al cementiri de Salomó amb la dignitat que les víctimes i les seves famílies no van rebre durant la Guerra Civil i el franquisme.

Actuacions previstes

Per al 2025, les actuacions arqueològiques previstes pel primer trimestre seran, entre d’altres, als municipis de Cabra del Camp, Gandesa, Corbera d’Ebre i Ascó. Per elaborar la programació de les actuacions en fosses se segueix una escala de prioritats que ordena la necessitat d’actuació en funció de tota una sèrie de criteris tècnics, com la distribució territorial, el risc de desaparició de la fossa o la informació disponible. En l’àmbit català, el Departament ha registrat 327 casos nous al cens de desapareguts, elevant la xifra total a gairebé 8.000.

El director de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, ha destacat que «la recuperació de les víctimes no només és un dret de les famílies i de la societat, sinó també un deure col·lectiu per arribar a col·legir totes les històries que van quedar soterrades».